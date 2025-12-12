Logo
Након магловитог и хладног јутра, очекује нас топлији дан

Извор:

АТВ

12.12.2025

07:44

Након магловитог и хладног јутра, очекује нас топлији дан
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ ФБиХ данас ће бити облачно, магловито и хладније, понегдје са краћим сунчаним интервалима, док ће у Херцеговини бити сунчаније и најтоплије, са температуром до 14 степени Целзијусових.

Дуваће слаб вјетар, углавном сјеверних смјерова, у Херцеговини слаба до умјерена, на ударе у другом дијелу дана појачана бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха биће од минус два до пет, а максимална од два до 14 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас је по котлинама и уз ријечне токове било магле и повећане ниске облачности, а у осталим дијеловима сунчано, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Магла-вријеме-улица

Друштво

Магла смањује видљивост, могућа поледица

Температуре ваздуха у 13.00 часова: Бугојно нула, Сарајево један, Фоча, Србац и Јајце два, Рудо, Шипово, Бијељина, Приједор и Бјелашница три, Гацко и Вишеград четири, Нови Град пет, Соколац и Сребреница шест, Чемерно и Добој осам, Зворник, Хан Пијесак, Кнежево, Бихаћ, Сански Мост и Тузла девет, Мркоњић Град, Рибник и Дрвар 10, Билећа, Дринић, Бањалука и Ливно 11, Мостар 12 и Требиње 14 степени Целзијусових.

