Обиљежавамо дан Светих мученика Парамона и Филумена

Извор:
Курир
12.12.2025
07:00
Коментари:0
У Витинији Азијској кнез Аквилин ужасно гонио хришћане. Једном је ухватио 370 хришћана и повео их собом везане на неко место, гдје се налазио храм бога Посејдона. Ту их је опаки кнез приморавао да се поклоне и принесу жртву. Иако је кнез пријетио смрћу, нико га није послушао.
У том часу пролазио је путем покрај храма мушкарац по имену Парамон.
Он застаде код гомиле везаних људи и кад је сазнао о чему се ради, узвикну:
"О колико невиних праведника хоће скверни кнез да закоље зато што се не клањају мртвим и немим идолима његовим!"
И продужи Парамон пут свој. Тада је љути кнез послао своје слуге да убију Парамона. Слуге стигоше Парамона, ухватише га, па му најприје језик прободоше трном, потом га обнажише, и тако му цијело тело избодоше.
Савјети
Јефтин кућни трик брише каменац без рибања
Потом је убијено и оних 370 мученика. Сви су страдали 250. године.
Вјерује се да ово треба изговорити за спасење душе:
Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побједише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше, пише Курир.
Друштво
14 ч15
Друштво
16 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
Најчитаније
12
25
12
22
12
20
12
09
12
06
Тренутно на програму