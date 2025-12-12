Logo
Обиљежавамо дан Светих мученика Парамона и Филумена

Курир

12.12.2025

07:00

Обиљежавамо дан Светих мученика Парамона и Филумена
У Витинији Азијској кнез Аквилин ужасно гонио хришћане. Једном је ухватио 370 хришћана и повео их собом везане на неко место, гдје се налазио храм бога Посејдона. Ту их је опаки кнез приморавао да се поклоне и принесу жртву. Иако је кнез пријетио смрћу, нико га није послушао.

У том часу пролазио је путем покрај храма мушкарац по имену Парамон.

Он застаде код гомиле везаних људи и кад је сазнао о чему се ради, узвикну:

"О колико невиних праведника хоће скверни кнез да закоље зато што се не клањају мртвим и немим идолима његовим!"

И продужи Парамон пут свој. Тада је љути кнез послао своје слуге да убију Парамона. Слуге стигоше Парамона, ухватише га, па му најприје језик прободоше трном, потом га обнажише, и тако му цијело тело избодоше.

Потом је убијено и оних 370 мученика. Сви су страдали 250. године.

Вјерује се да ово треба изговорити за спасење душе:

Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побједише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше, пише Курир.

