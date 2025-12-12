Скандал у школи: Наставник пријетио ученицима ножем

Извор:
Наставник једне елитне школе у румунском Галаћу је под истрагом и суспендован је након што је ученицима пријетио ножем током часа.
Он је ученицима рекао да ће им одсјећи прсте ако не буду добри, што је навело родитеље да о инциденту обавијесте полицију, а неки од њих су се одлучили и да своју дјецу премјесте у другу школу.
Све је почело жалбом родитеља, који је тврдио да се наставник понаша "неприкладно и агресивно" са ученицима. Према овој жалби, 20. новембра један ученик је наводно рекао својим друговима код куће да ће им наставник "одсјећи прсте ако не буду добри ", користећи перорез који је имао у торби.
Уплашено, дијете је наводно одбило да похађа наставу и, након тога, породица је одлучила да га пребаци у другу образовну установу у граду. Родитељи су одмах обавијестили полицију, која је покренула истрагу.
Директор елитне школе је потврдио да је обавијештен о инциденту, а затим је рекао да су као школа одмах преузели хитне мјере.
"На нивоу школе, поступак је испоштован према прописима. Управни одбор је одлучио да привремено суспендује наставника док се ситуација не разјасни", саопштила је управа школе.
Медији преносе, да се наставник истражује због пријетњи, али и због ношења опасног предмета у школу.
Школски инспекторат округа Галац прати случај. Портпарол установе, проф. Адриан Силивестру, изјавио је да су мјере које је школа предузела у складу са важећим законским прописима.
"Руководство средње школе је поступило по закону, а дотични наставник је привремено суспендован док не добијемо коначан резултат. Тада ћемо и ми примјенити закон, у зависности од закључака истраге. Увјеравамо родитеље да ће часови бити надокнађени, а образовни чин ће се нормално одвијати", рекао је Адриан Силивестру.
Током испитивања наставник се бранио да је нож користила за љуштење воћа, а да је пријетња била неслана шала.
