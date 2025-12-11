Logo
Катастрофа у Бањалуци: Ваздух је опасан, најгори у БиХ

11.12.2025

22:32

Катастрофа у Бањалуци: Ваздух је опасан, најгори у БиХ
Фото: ATV

Према најновијим подацима Еко акције, измјереним вечерас, 11. децембра у 20 сати, квалитет ваздуха у више градова Босне и Херцеговине је изразито лош. Грађанима се савјетује максималан опрез, посебно осјетљивим групама.

Бањалука – "Опасан" квалитет ваздуха

Вечерас је у Бањалуци индекс квалитета ваздуха достигао чак 411, што град сврстава у категорију опасно. ПМ2.5 честице измјерене су на алармантних 476.

Из Еко акције упозоравају да озбиљне посљедице могу захватити цијело становништво. Свима који бораве на отвореном препоручује се избјегавање физичких напора. Најугроженије групе – труднице, д‌јеца, старије особе те особе са срчаним и респираторним обољењима – требају остати у затвореном простору.

На мјерној станици у Лазареву измјерен је иденкс 411. У посљедњих седам дана у Бањалуци су се смјењивале ознаке од нездрав до врло нездрав, а ово је први пут да је ваздух опасан.

Приједор – "Врло нездрав" квалитет ваздуха

Вечерас у Приједору индекс износи 228, са ПМ10 вриједношћу од 184. Особе с респираторним проблемима, посебно астматичари, могу очекивати значајно погоршање симптома.

Ранљиве категорије морају избјегавати активности вани, док се осталима препоручује смањен боравак на отвореном и избјегавање напора.

Тузла – "Врло нездрав" квалитет ваздуха

У Тузли је измјерен индекс 206, са ПМ2.5 од 146. Посљедице су сличне као у Приједору, повећава се ризик за респираторне проблеме код свих грађана, а нарочито код хроничних болесника, трудница, д‌јеце и старијих особа.

Сарајево – "Нездрав" квалитет ваздуха

Сарајево има индекс 190, што се сматра нездравим. Иако ситуација није алармантна као у Бањалуци, здравствене препоруке остају: могући су појачани симптоми код особа са срчаним и плућним проблемима, док се свима осталима савјетује опрез, краћи боравак вани и избјегавање већих напора.

