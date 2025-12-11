Катастрофа у Бањалуци: Ваздух је опасан, најгори у БиХ

11.12.2025
22:32
Коментари:0
Према најновијим подацима Еко акције, измјереним вечерас, 11. децембра у 20 сати, квалитет ваздуха у више градова Босне и Херцеговине је изразито лош. Грађанима се савјетује максималан опрез, посебно осјетљивим групама.
Вечерас је у Бањалуци индекс квалитета ваздуха достигао чак 411, што град сврстава у категорију опасно. ПМ2.5 честице измјерене су на алармантних 476.
Из Еко акције упозоравају да озбиљне посљедице могу захватити цијело становништво. Свима који бораве на отвореном препоручује се избјегавање физичких напора. Најугроженије групе – труднице, дјеца, старије особе те особе са срчаним и респираторним обољењима – требају остати у затвореном простору.
На мјерној станици у Лазареву измјерен је иденкс 411. У посљедњих седам дана у Бањалуци су се смјењивале ознаке од нездрав до врло нездрав, а ово је први пут да је ваздух опасан.
Вечерас у Приједору индекс износи 228, са ПМ10 вриједношћу од 184. Особе с респираторним проблемима, посебно астматичари, могу очекивати значајно погоршање симптома.
Ранљиве категорије морају избјегавати активности вани, док се осталима препоручује смањен боравак на отвореном и избјегавање напора.
У Тузли је измјерен индекс 206, са ПМ2.5 од 146. Посљедице су сличне као у Приједору, повећава се ризик за респираторне проблеме код свих грађана, а нарочито код хроничних болесника, трудница, дјеце и старијих особа.
Сарајево има индекс 190, што се сматра нездравим. Иако ситуација није алармантна као у Бањалуци, здравствене препоруке остају: могући су појачани симптоми код особа са срчаним и плућним проблемима, док се свима осталима савјетује опрез, краћи боравак вани и избјегавање већих напора.
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
9 ч0
Градови и општине
11 ч1
Градови и општине
13 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
01
22
46
22
44
22
33
Тренутно на програму