Полиција трага за Невенком Максимовић: Упућен апел грађанима

Аутор:Стеван Лулић
11.12.2025
15:03
Добојска полиција трага за Невенком Максимовић из овог града чији је нестанак пријављен јутрос, 11. децембра, око 10:15 сати.
Према расположивим сазнањима, она је задњи пут виђена синоћ око 18,00 часова у породичној кући у мјесту Бољанић, град Добој.
"Нестало лице има 74 године, висине је око 160 центиметара, тежине између 55 - 65 килограма, краће сиједе косе, а на себи је највјероватније имала шарену мараму, јакну жуте боје, џемпер љубичасто – бијеле боје, тренерку тамно сиве боје и гумене опанке црне боје", кажу у ПУ Добој.
Из полиције су апеловали на све грађане уколико примијете несталу жену или дођу до било каквих сазнања о њој, да то пријаве најближој полицијској станици или позивом на бесплатни број телефона "122".
