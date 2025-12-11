Logo
Полиција трага за Невенком Максимовић: Упућен апел грађанима

Стеван Лулић

11.12.2025

15:03

Невенка Максимовић
Фото: Уступљена фотографија

Добојска полиција трага за Невенком Максимовић из овог града чији је нестанак пријављен јутрос, 11. децембра, око 10:15 сати.

Према расположивим сазнањима, она је задњи пут виђена синоћ око 18,00 часова у породичној кући у мјесту Бољанић, град Добој.

Bolnica

Градови и општине

Пореска управа направила проблем болници: Нема лијекова ни плата

"Нестало лице има 74 године, висине је око 160 центиметара, тежине између 55 - 65 килограма, краће сиједе косе, а на себи је највјероватније имала шарену мараму, јакну жуте боје, џемпер љубичасто – бијеле боје, тренерку тамно сиве боје и гумене опанке црне боје", кажу у ПУ Добој.

Из полиције су апеловали на све грађане уколико примијете несталу жену или дођу до било каквих сазнања о њој, да то пријаве најближој полицијској станици или позивом на бесплатни број телефона "122".

