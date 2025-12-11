Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

Извор:
За око 120 ученика виших разреда бањалучке Основне школе "Змај Јова Јовановић" данас је одржано предавање о посљедицама нестручне употребе пиротехничких средстава.
Предавање је одржано у оквиру кампање под називом "Славимо одговорно" коју Министарство унутрашњих послова Републике Српске сваке године спроводи поводом новогодишњих и божићних празника до 15. јануара с циљем подизања свијести малољетника о посљедицама нестручне и незаконите употребе пиротехнике.
Припадник Полицијске станице Бањалука Центар Биљана Продић рекла је новинарима да нестручна употреба пиротехничких средстава може узроковати велике повреде, опекотине, трајно оштећење слуха и вида.
Она је навела да се пиротехничка средства дијеле на четири разреда, те да средства првог разреда која се називају играчкама могу да купе дјеца старија од 12 година. Она је додала да други разред пиротехничких средстава - ватромете и разне петарде могу да купе само пунољетна лица, а уз надзор родитеља да их користе дјеца старија од 16 година.
Протићева је истакла да су, када је ријеч о законским рјешењима, прописани прекршаји за употребу пиротехничких средстава од 300 до 900 КМ.
Специјалиста ургентне медицине Данијела Кесић Мијић рекла је да су најчешће повреде повреде прстију и шаке, а да нису ријетке ни повреде ока, опекотине, оштећење бубне опне.
Мијићева, која је шеф Едукативног центра Службе хитне медицинске помоћи, упозорила је родитеље да је у току изазов на друштвеној мрежи "Тик-ток" ко од дјеце дуже може да држи петарду прије него што је баци.
