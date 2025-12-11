Logo
Large banner

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

Извор:

СРНА

11.12.2025

14:19

Коментари:

0
Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

За око 120 ученика виших разреда бањалучке Основне школе "Змај Јова Јовановић" данас је одржано предавање о посљедицама нестручне употребе пиротехничких средстава.

Предавање је одржано у оквиру кампање под називом "Славимо одговорно" коју Министарство унутрашњих послова Републике Српске сваке године спроводи поводом новогодишњих и божићних празника до 15. јануара с циљем подизања свијести малољетника о посљедицама нестручне и незаконите употребе пиротехнике.

Припадник Полицијске станице Бањалука Центар Биљана Продић рекла је новинарима да нестручна употреба пиротехничких средстава може узроковати велике повреде, опекотине, трајно оштећење слуха и вида.

Она је навела да се пиротехничка средства дијеле на четири разреда, те да средства првог разреда која се називају играчкама могу да купе дјеца старија од 12 година. Она је додала да други разред пиротехничких средстава - ватромете и разне петарде могу да купе само пунољетна лица, а уз надзор родитеља да их користе дјеца старија од 16 година.

илу-вода-ријека-20112025

Регион

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

Протићева је истакла да су, када је ријеч о законским рјешењима, прописани прекршаји за употребу пиротехничких средстава од 300 до 900 КМ.

Специјалиста ургентне медицине Данијела Кесић Мијић рекла је да су најчешће повреде повреде прстију и шаке, а да нису ријетке ни повреде ока, опекотине, оштећење бубне опне.

Мијићева, која је шеф Едукативног центра Службе хитне медицинске помоћи, упозорила је родитеље да је у току изазов на друштвеној мрежи "Тик-ток" ко од дјеце дуже може да држи петарду прије него што је баци.

Подијели:

Тагови:

МУП Републике Српске

pirotehnika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вода ријека

Регион

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

3 ч

0
Пала бугарска влада

Свијет

Пала бугарска влада

3 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Мозак у "црвеној зони": Ако вас буди и најмањи звук, то је озбиљан сигнал

3 ч

0

Више из рубрике

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

4 ч

0
Сретко Ћурковић напустио Уједињену Српску

Република Српска

Сретко Ћурковић напустио Уједињену Српску

4 ч

1
Минић: Потпуно злоупотребљен разговор са Црнатком

Република Српска

Минић: Потпуно злоупотребљен разговор са Црнатком

5 ч

2
Ковачевић: ГП Градишка би данас био отворен да је опозиција ставила интересе Српске испред сопствених

Република Српска

Ковачевић: ГП Градишка би данас био отворен да је опозиција ставила интересе Српске испред сопствених

6 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

17

47

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

17

33

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

17

30

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

17

17

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner