Logo
Large banner

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

Извор:

Sputnjik

11.12.2025

14:15

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Премијер Мађарске Виктор Орбан истакао је значај нове стратегије националне безбједности САД, у којој се, између осталог, доста пажње посвећује критици Европе.

„Ово је најважнији и најзанимљивији документ посљедњих година. У њему се о Бриселу говори исто онако како су администрација Бајдена и сам Брисел раније говорили о нама“, написао је Орбан на друштвеним мрежама.

Према његовим ријечима, у САД су схватили да се Европа налази у „кризи цивилизације“ и да су демократија и слободно тржиште у овој кризи сада под пријетњом.

Bugarska zastava

Свијет

Пала бугарска влада

Мађарски премијер нагласио је да се Мађарска против те кризе бори већ 15 година и додао: „Коначно нисмо сами!“

Он је такође указао да у САД сада виде да Европа и Русија треба да унапреде односе на стратешком нивоу.

Раније је америчка администрација објавила нову стратегију националне безбједности земље. У документу је, између осталог, наведено да „један од приоритета европске политике треба да буде обезбеђивање самосталности Европе, која дјелује као организована група сувјерених држава, укључујући и преузимање главне одговорности за сопствену одбрану, над којом не треба да доминира ниједан противник“, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пала бугарска влада

Свијет

Пала бугарска влада

3 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Мозак у "црвеној зони": Ако вас буди и најмањи звук, то је озбиљан сигнал

3 ч

0
Влада Републике Српске

Друштво

Сјајне вијести за демобилисане борце у Републици Српској

3 ч

0
Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

Свијет

Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

3 ч

0

Више из рубрике

Пала бугарска влада

Свијет

Пала бугарска влада

3 ч

0
Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

Свијет

Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

3 ч

0
Отац и кћерка погинули током лабораторијског тестирања

Свијет

Отац и кћерка погинули током лабораторијског тестирања

4 ч

0
Снажан земљотрес погодио Кину

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кину

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

17

47

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

17

33

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

17

30

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

17

17

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner