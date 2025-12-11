Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

Извор:
Sputnjik
11.12.2025
14:15
Премијер Мађарске Виктор Орбан истакао је значај нове стратегије националне безбједности САД, у којој се, између осталог, доста пажње посвећује критици Европе.
„Ово је најважнији и најзанимљивији документ посљедњих година. У њему се о Бриселу говори исто онако како су администрација Бајдена и сам Брисел раније говорили о нама“, написао је Орбан на друштвеним мрежама.
Према његовим ријечима, у САД су схватили да се Европа налази у „кризи цивилизације“ и да су демократија и слободно тржиште у овој кризи сада под пријетњом.
Мађарски премијер нагласио је да се Мађарска против те кризе бори већ 15 година и додао: „Коначно нисмо сами!“
Он је такође указао да у САД сада виде да Европа и Русија треба да унапреде односе на стратешком нивоу.
Раније је америчка администрација објавила нову стратегију националне безбједности земље. У документу је, између осталог, наведено да „један од приоритета европске политике треба да буде обезбеђивање самосталности Европе, која дјелује као организована група сувјерених држава, укључујући и преузимање главне одговорности за сопствену одбрану, над којом не треба да доминира ниједан противник“, пише Спутњик.
