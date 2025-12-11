Снажан земљотрес погодио Кину

Извор:
Танјуг
11.12.2025
13:52
Кину је данас погодио земљотрес јачине 5,1 степен по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на дубини од 35 километара и удаљености од 346 километара од града Нагчуа.
За сада нема информација о евентуалним повредама или материјалној штети.
