Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Влада Републике Српске утврдила je данас, на 14. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
Разлози за израду новог Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске садржани су у сљедећем: унапређење квалитета финансијског извјештавања, унапређење процеса ревизије финансијских извјештаја и надзора над радом привредних друштава за ревизију и лиценцираних овлашћених ревизора, те доградња одређених законских рјешења за које су током примјене важећег Закона у пракси, као и предлагање нових рјешења која треба да омогуће даљи развој области рачуноводства и ревизије и даље усклађивање са законодавством Европске уније.
Најзначајније новине које се предлажу Приједлогом закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске су сљедеће:
- јасно дефинисање рачуноводствених правила која правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство на обрачунској основи треба да користе у зависности од њихове величине,
- прописивање нових критеријума и нових вриједности за разврставање правних лица и предузетника,
- прописивање посебних критеријума за разврставање група правних лица која се састоје од матичног правног лица и зависних правних лица,
- прописивање обавезе састављања извјештаја о одрживости и извјештаја о плаћањима јавном сектору и извјештаја о корпоративном управљању, сагласно захтјевима директива ЕУ, за поједине категорије субјеката од јавног интереса,
- детаљније уређена питања од значаја за пословање и рад привредних друштава за ревизију и лиценцираних овлашћених ревизора,
- јасније дефинисање надзора над пословима рачуноводства, надзора над радом правних лица и предузетника регистрованих за пружање рачуноводствених услуга и надзора над привредним друштвима за ревизију и лиценцираним овлашћеним ревизорима,
- јачање система надзора над привредним друштвима за ревизију и лиценцираним овлашћеним ревизорима.
Народна скупштина Републике Српске усвојила je Нацрт закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске на 16. редовној сједници, одржаној 6. новембра 2025. године. С тим у вези, донесен је Закључак од 6. новембра 2025. године у којем је наведено да је Народна скупштина Републике Српске одлучила да се Нацрт закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске упути на стручну расправу.
Одбор за ревизију Народне скупштине одржао је стручну расправу о Нацрту закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 27. новембра 2025. године и предлагачу прослиједио Извјештај са одржане стручне расправе.
У приједлогу овог закона уврштене су одређене примједбе и сугестије, док један дио приједлога и сугестија није могао бити прихваћен што је наведено у тексту образложења.
Владa је прихватила Информацију о остваривању права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање демобилисаним борцима за период од 1.1.1996. године до 29.9.2000. године, те задужила Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да изврши уплату наведених доприноса, за наведени период, за борце старије од 65 година, који том уплатом могу испунити услов за остваривање права на пензију.
Такође, Министарство је задужено да у континуитету, сваке године, врши уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за наведени период, демобилисаним борцима који ће у текућој или наредној години испунити услов у погледу година живота за одлазак у пензију, у складу са чланом 41. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите у сарадњи са Фондом за пензијско и инвалидско осигурање и Заводом за запошљавање обрадило је све захтјеве демобилисаних бораца старијих од 64 године живота, с обзиром да се ради о лицима који ће у наредној години у погледу година живота испунити услов за пензију. Након анализе достављених захтјева, утврђено је да укупно 399 лица испуњава услов за уплату стажа демобилисаног борца за шта је потребно 257.901,63 КМ, која су предвиђена у буџету Министарства за 2025. годину.
Надаље, Министарство ће у свакој наредној години планирати средства за ове намјене, односно за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање демобилисаним борцима који се обрате министарству, а који у тој години испуњавају услов за остваривање права на пензију.
Влада Српске усвојила је и Информацију о стању у намјенској индустрији Републике Српске.
У Републици Српској тренутно послује 28 привредних субјеката са важећим дозволама за производњу наоружања и војне опреме, а нови Закон о производњи наоружања и војне опреме из 2024. године додатно је унаприједио регулативу и надзор у овој области.
Намјенска индустрија биљежи значајан раст у 2024. години, а привредна друштва послују у широком спектру дјелатности од производње оружја и дијелова оружја, преко ремонтних и сервисних услуга, до израде специјалних компоненти за ваздухопловну, радарску и противградну опрему.
Према подацима АПИФ-а, остварени су приходи од 81.017.245 КМ који су већи за 25,69% у односу на 2023. годину, док су приходи од извоза износили 40.582.420 КМ и већи су за 30,11% у односу на 2023. годину. Укупан број запослених радника у овој индустрији је 994.
Министарство привреде и предузетништва је у 2025. години извршило надзор над свим привредним друштвима, док је одређени број под надзором како би извршили правилно усклађивање што ће пратити Комисија Министрарства привреде и предузетништва.
Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Општини Брод за одређивање подручја слободне зоне „Слободна зона Брод“ укупне површине 84,04 хектара, која ће пословати на три територијално одвојена дијела у Општини Брод и то на локалитетима постојећих производно-пословних зона на локацији у улици Краља Петра I Ослободиоца у укупној површини од 11,01 хектара, у улици Бродског батаљона у укупној површини 4,31 хектар и у улици Змај Јове Јовановића у укупној површини 68,72 хектара.
Министарство привреде и предузетништва је позитивно оцијенило све критеријуме прописане правилником и утврдило да постоји економска оправданост оснивања слободне зоне "Слободна зона Брод".
Како је, између осталог, наведено у поднесеном елаборату Општине Брод, планирана изградња инфраструктуре и објеката и улагања у опрему и то само анкетираних пословних субјеката у прве три године износи више од три милиона колико је предвиђено законским актом.
Такође, на основу приложеног елабората утврђено је да је израђена и пројекција плана запошљавања у "Слободној зони Брод". Истом је предвиђено да ће у прве двије године бити запослено око 200 радника, међу којима је планирано и запошљавање радника виших стручних квалификација, укључујући и лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.
На основу приложеног елабората, планирана је набавка нових и савремених средстава за пословање која обухвата нову опрему чиме се врши трансфер савремених технологија у производне програме на подручју Општине Брод. У прве двије године рада зоне планирана је набавка нових и савремених средстава за пословање која обухвата нову опрему у износу око пет милиона КМ.
Из елабората је видљиво и да планирана укупна вриједност извоза анкетираних привредних субјеката у периоду од 12 мјесеци чини скоро 100% од укупне вриједности произведене робе.
Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности за закључење Меморандума о разумијевању између Aktiv Israel Akril Industries LTD и Владе Републике Српске, Aktiv lsrael Akril lndustries LTD је исказао интерес за премјештање производних капацитета из Републике Турске и покретање производње акрилних када и туш кабина, панела, умиваоника и пратећих производа на територији Републике Српске.
Преговори са овом компанијом трају од децембра 2024. године, током којих је у више наврата разговарано са Владом Републике Српске и јединицама локалне самоуправе. Представници компаније су били у неколико посјета Републици Српској. Током посјета обишли су више локалних заједница, које су одабрали као интересантне локације за инвестирање, гдје су се састали и са градоначелницима и начелницима тих заједница, у сарадњи са Привредном комором Републике Српске и као најповољнију локацију изабрали територију града Градишка.
План је и да инвеститор запосли између 100 до 160 нових радника, да интензивно сарађује са образовним установама у циљу унапређења сарадње установа образовања и привреде, да сарађује са локалним привредним субјектима и допринесе развоју локалне конкурентности, те да користи савремене и еколошки прихватљиве технологије у производњи.
