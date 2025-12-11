МУП Српске: ИДДЕЕА злоупотријебила податке грађана

Аутор:Стеван Лулић
11.12.2025
13:15
Коментари:1
Надлежни суд потврдио је оно што је Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило још у јуну прошле године - да Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ злоупотребљава законску надлежност, доводећи у питање заштиту личних података наших грађана.
Саопштено је ово из МУП-а Српске.
"Одлука Суда, који је одбио тужбу Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ против Рјешења Агенције за заштиту личних података у БиХ, потврдила је да се ИДДЕЕА упустила у процес незаконитог издавања дигиталних цертификата и увођење удаљеног потписа и дигиталног новчаника који нису законски регулисани у БиХ, чиме се нарушава заштита личних података грађана", подсјетили су из МУп-а и додали:
"Након што је МУП Српске прије годину дана послао писмо свим институцијама које су надлежне за обраду личних података грађана и поступке издавања дигиталних цертификата како би упозорили да Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ злоупотребљава законску надлежност пружања техничке подршке министарствима унутрашњих послова у БиХ, чиме је довела у питање заштиту личних података грађана, Агенција за заштитут личних података БиХ је поступајући по службеној дужности Рјешењем забранила Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (ИДДЕЕА) да грађанима додјељује електронски идентитет без законског основа, те је наведеној институцији наложено да избрише личне податке грађана БиХ који су прикупљени у фази тестирања система електронског идентитета грађана".
МУП објашњава да је ИДДЕЕА-и такође забрањено да врши обраду биометријских података посјетилаца и да идентификацију истих врши кориштењем и упоређивањем са биометријском фотографијом и другим личним подацима које су изворни органи похранили у Евиденцију о личним картама држављана БиХ.
"Подсјећамо да су овлаштења и надлежности ИДДЕЕА јасно прецизиране одредбама Закона о ИДДЕЕА (Службени гласник БиХ, број: 56/08), а што је између осталог, вођење и технички дизајн, управљање базама података и осигурање других техничких услова за несметано функционисање база података. Наведеним поступањем ИДДЕЕА не само да је изашла из оквира своје надлежности него је умјесто институције која поштује законе БиХ и штити личне податке грађана БиХ, исте довела у заблуду и прикупљала податке грађана БиХ на незаконит начин, те тиме нарушила повјерење грађана и исте довела у ризик од злоупутребе и несагледиве штете", додаје Министарство.
Напоменули су да су они и раније позивали грађане да своја права у овој области остварују искључиво путем органа унутрашњих послова у БиХ.
"Још једном позивамо сва физичка и правна лица у Републици Срспкој да своја права остваре путем Министарства унутрашњих послова Републике Срспке као јединог овлаштеног регистрационог тијела у Републици Српској. Агенција је својим поступањем на начин да врши обраду података грађана без налога контролора података грубо прекршила закон, преузимајући надлежности другог органа, те доводећи грађане у заблуду у смислу да дају сагласност на претходно незакониту обраду њихових личних података, те овим путем позивамо исту да своје поступање усклади са важећим законодавним оквиром", поручују из МУП-а.
Позвали су и све институције у БиХ да предузму активности из своје надлежности ради утврђивања одговорности и отклањања настале штете, а у циљу законитог и правилног поступања свих органа и институција у БиХ , те јачања правне сигурности и владавине права.
