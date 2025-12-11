Logo
Преминуо пјевач Космајац

АТВ

11.12.2025

13:09

Преминуо пјевач Космајац

Пјевач Младен Космајац, отац Стефана и Радета Космајца, учесника "Звезда гранда", преминуо је данас, саопштили су на друштвеним мрежама.

Браћа не крију тугу због губитка вољеног оца, а први се на друштвеним мрежама тужним поводом огласио Раде Космајац.

"Посљедњи поздрав Млађи Космајцу", поручио је он и изазвао лаву тужних коментара.

Младен Петровић Космајац је рођен 2. октобра 1942. у Неменикућама. Одрастајући као ратно сироче, осјетио је сву горчину борбе за живот и сву љепоту дружења са људима гладним пјесме и љубави.

Траг који је Младен оставио у свету музике живјеће вечно.

Током живота био је велика подршка синовима у остварењу њиховим музичких снова, а екипа Гранда се у то увјерила и док је насљедника бодрио на снимању сваког спота.

"Тата мене савјетује да не тражим савјет, тата увијек прича, ја то слушам пажљиво, његове критике поуке скупљам и саберем на једно мјесто и то све испадне како треба", рекао је Стефан једном приликом за Гранд.

