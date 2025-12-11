Ствари које никако не смијете поклањати за Нову годину: Привлаче биједу и несрећу

Извор:
Мајстор за фенг шуи и астролог Анастасија Горностајева наводи списак поклона који не треба да се дарују за Нову годину.
Према њеним ријечима, треба избјегавати поклоне који по фенг шуију поништавају туђа достигнућа а то су:
-огледала
-празне торбице
-празне новчанике
-плишане играчке
-Кактусе, биљке са оштрим листовима
-ножеве, бодеже, мачеве – који могу да пресјеку срећу.
Пошто 2026. година, према кинеском хороскопу, пада под елемент ватре, најбоље је избјегавати поклоне повезане са водом, јер би то могло да умањи срећу, сматра Анастасија. Такви предмети укључују акваријуме, фонтане, слике водопада и мора.
– Још је боље избјегавати плаве и црне поклоне (боје воде) осим ако тачно не знате карту судбине примаоца – додаје фенг шуи стручњак.
Предмети који симболизују ограничења и недостатак слободе. На примјер, слике или фигурице које приказују узде, огрлице за коње, кавезе и ограде. Поклони, с друге стране, треба да евоцирају осјећај пространости и удобности, јер Коњ симболизује слободу, кретање и успјех. У овом случају, најбоље је поклонити неку кутну карту, лијепу мапу свијета или књигу авантура.
– Даље, повољно је давати поклоне повезане са ватром: мирисне свијеће, камин (ако је прикладно), предмете у црвеној, наранџастој, ружичастој и љубичастој боји и кожну галантерију. Погодне су и живе биљке са округлим листовима, попут дрвета новца (красуле) или љубичица, које симболизују раст и просперитет – напомиње она.
Такође вриједи обратити пажњу на корисне, квалитетне ствари које вас „покрећу“ напријед: добра технологија за рад и комуникацију, чланство у теретани, лијепа торба или ранац. Не одустајте од слаткиша и доброг чаја или кафе, који симболизују слатки живот и ведар дух.
