Logo
Large banner

Ствари које никако не смијете поклањати за Нову годину: Привлаче биједу и несрећу

Извор:

Стил Курир

11.12.2025

13:00

Коментари:

0
Поклон
Фото: Acharaporn Kamornboonyarush/Pexels

Мајстор за фенг шуи и астролог Анастасија Горностајева наводи списак поклона који не треба да се дарују за Нову годину.

Према њеним ријечима, треба избјегавати поклоне који по фенг шуију поништавају туђа достигнућа а то су:

-огледала

ОШ "Иван Горан Ковачић", Мркоњић

Градови и општине

Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме

-празне торбице

-празне новчанике

-плишане играчке

-Кактусе, биљке са оштрим листовима

-ножеве, бодеже, мачеве – који могу да пресјеку срећу.

Пошто 2026. година, према кинеском хороскопу, пада под елемент ватре, најбоље је избјегавати поклоне повезане са водом, јер би то могло да умањи срећу, сматра Анастасија. Такви предмети укључују акваријуме, фонтане, слике водопада и мора.

Bolnica

Свијет

Отишла на пластичну операцију капака, па завршила у коми

– Још је боље избјегавати плаве и црне поклоне (боје воде) осим ако тачно не знате карту судбине примаоца – додаје фенг шуи стручњак.

Поклони који се никад не поклањају током Године Коња (којој припада 2026.)

Предмети који симболизују ограничења и недостатак слободе. На примјер, слике или фигурице које приказују узде, огрлице за коње, кавезе и ограде. Поклони, с друге стране, треба да евоцирају осјећај пространости и удобности, јер Коњ симболизује слободу, кретање и успјех. У овом случају, најбоље је поклонити неку кутну карту, лијепу мапу свијета или књигу авантура.

Laptop, Google

Наука и технологија

Google под истрагом: Познато и због чега

Шта може да се поклони за Нову 2026. годину?

– Даље, повољно је давати поклоне повезане са ватром: мирисне свијеће, камин (ако је прикладно), предмете у црвеној, наранџастој, ружичастој и љубичастој боји и кожну галантерију. Погодне су и живе биљке са округлим листовима, попут дрвета новца (красуле) или љубичица, које симболизују раст и просперитет – напомиње она.

Такође вриједи обратити пажњу на корисне, квалитетне ствари које вас „покрећу“ напријед: добра технологија за рад и комуникацију, чланство у теретани, лијепа торба или ранац. Не одустајте од слаткиша и доброг чаја или кафе, који симболизују слатки живот и ведар дух.

Подијели:

Тагови:

poklon

Нова година

praznici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

НАТО чланица прогласила Америку пријетњом

Свијет

НАТО чланица прогласила Америку пријетњом

1 ч

0
Познато који факултет је завршио Вељко Ражнатовић

Сцена

Познато који факултет је завршио Вељко Ражнатовић

1 ч

0
Путин: Стопа сиромаштва у Русији на рекордно ниском нивоу

Свијет

Путин: Стопа сиромаштва у Русији на рекордно ниском нивоу

1 ч

0
Минић: Потпуно злоупотребљен разговор са Црнатком

Република Српска

Минић: Потпуно злоупотребљен разговор са Црнатком

1 ч

1

Више из рубрике

Четири ствари које претварају вашу веш машину у "минско поље"

Савјети

Четири ствари које претварају вашу веш машину у "минско поље"

3 ч

0
Стручњаци открили треба ли прати од‌јећу чим је купите

Савјети

Стручњаци открили треба ли прати од‌јећу чим је купите

3 ч

0
Ове ствари никада не перите у веш-машини

Савјети

Ове ствари никада не перите у веш-машини

3 ч

0
Новогодишња јелка

Савјети

Ако овако окитите јелку, привући ћете новац у наредној години

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

14

06

Мозак у "црвеној зони": Ако вас буди и најмањи звук, то је озбиљан сигнал

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner