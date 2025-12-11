11.12.2025
10:48
Коментари:0
Нема бољег осјећаја од оног када стигнемо кући носећи у рукама врећицу у којој је нови комад одјеће, или када нас дочека пакет којем смо се веселили.
И док неки одмах појуре испробати одјећу како би видјели стоји ли им тачно онако како су замислили, може се оправдано поставити питање је ли сигурно то учинити одмах.
Портал RealSimple доноси одговор на питање треба ли опрати одјећу прије ношења, уз помоћ стручњака за текстил.
"Добра је идеја опрати одјећу прије ношења, посебно ако је ријеч о нечему што долази у директан додир с кожом. Обично оперем одјећу прије ношења како бих уклонила хемикалије из процеса обраде, вишак боје и прљавштину насталу током руковања у производњи. Текстил и одјећа пролазе кроз многе руке, често у више земаља“, каже Францес Козен, виша предавачица науке о влакнима на Универзитету Cornell.
Иако је ријеч о новој одјећи, она може бити пуна супстанци које не желите да дођу у дотицај с вашом кожом.
"Текстилни производи могу садржавати остатке хемикалија из производног процеса, као и скроб који се користи како би одјећа остала чврста током транспорта, паковања или излагања у трговини", каже Номи Дале Клеинман, водитељка одјела за текстилни и површински дизајн на Fashion Institute of Technology.
Савјети
Ове ствари никада не перите у веш-машини
Постоји још један проблем, посебно ако сте одјећу купили у трговини, а други су је већ испробавали. Истраживања су показала да бактерије, гљивице и вируси могу преживјети на тканинама данима, па чак и седмицама.
Такође, прање нове одјеће прије ношења помаже да она омекша, па боље пристаје и угоднија је на кожи.
"Прво прање уклониће такозвано релаксацијско скупљање код памучних одјевних предмета који нису означени као претходно скупљени. Текстил се током обраде држи затегнутим, а та се напетост опушта када се тканина намочи", каже Козен.
Иако би већину нове одјеће требало опрати прије ношења, Козен је нешто опуштенија када је ријеч о комадима који нису близу коже или се тешко перу.
"Одјећу за коју се препоручује хемијско чишћење, ја не перем. Не бринем се превише око џемпера, на примјер, који се носе преко мајица", навела је.
Ако се ипак одлучите носити нову одјећу без прања, вјероватно ће све бити у реду и без тога, каже Клеинман. Но постоји могућност да хемикалије или микроорганизми у одјећи изазову иритацију коже или осип, посебно ако сте склони копривњачи или другим кожним реакцијама.
Прва линија заштите од проблема при прању је етикета с упутствима за одржавање, стога је свакако провјерите и слиједите упуте. Ако пише "Само хемијско чишћење", прање се не препоручује. "Ако желите продужити вијек трајања одјевног предмета и смањити скупљање, препоручујем прање у хладној води и сушење на ниској температури или сушење на зраку", каже Клеинман. Топлина, било из воде или сушилице, може изблиједјети боје, растегнути или скупити вашу омиљену одјећу, преноси Дневно.хр.
Савјети
3 ч0
Савјети
6 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму