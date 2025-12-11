Ако овако окитите јелку, привући ћете новац у наредној години

11.12.2025
Уколико желите да имате више пара у новој години, требало би да слиједите фенг шуи савјете када китите јелку и декоришете дом за новогодишње и божићне празнике.
Према кинеском хороскопу, 2026. је година Црвеног ватреног коња, симбола снажне енергије, амбиције, иницијативе и брзих промјена. А у фенг шуију коњ представља кретање, виталност и способност да привуче нове прилике - посебно на финансијском плану. Зато декорација јелке у бојама и симболима који одговарају његовој енергији може допринијети бољем протоку новца, пословном напретку и личној срећи током 2026. године.
У наставку сазнајте како да украсите своју божићну јелку тако да буде не само лијепа већ и енергетски повољна.
Црвена је кључна боја године. Она представља ватру, успјех, напредак и моћ воље. Одлична је као основна боја декорације или као доминантан акценат.
Злато симболизује обиље, стабилност и богатство. Због снажног финансијског утицаја, препоручује се да се златни украси распореде кроз цијелу јелку, од врха до дна.
Бакарна и наранџаста додатно активирају енергију ватре и мотивацију. Ове нијансе појачавају динамику и често се користе за оснаживање каријере.
Љубичаста доноси трансформацију, интуицију и напредак у личном расту. У комбинацији са златним детаљима ствара моћну фенг шуи формулу за привлачење богатства.
Зелена, браон и беж допуњују ватрене тонове, стабилизују енергију и стварају баланс. У фенг шуију зелена боја симболизује раст — и буквално и финансијски.
Према фенг шуију, најповољније мјесто за јелку у 2026. години је југа просторије или дома, јер југ представља елемент ватре и сектор успјеха, репутације и напретка. Ако то није могуће, добар избор је простор у коме се највише борави и који прима природно свјетло.
Стилови декорације који највише одговарају 2026. и симболици Коња:
Еко-декор је тренд који доноси мир, топлину и стабилност, а у енергетски активној години Коња посебно је користан као противтежа ватри.
Препоручени елементи:
-дрвени и плетени украси
-шишарке, сушене поморанџе, цимет и ланене траке
-мат куглице у зеленој, браон и њежно бијелој палети.
Овај стил привлачи стабилан, спор, али сигуран финансијски раст.
Скандинавски декор привлачи енергију јасноће и организованости - што је посебно важно у години брзих одлука.
Карактеристике:
-бијела, сива и сребрна палета
-оригами звијезде, провидне куглице, ЛЕД свијеће
-чисти облици и минимализам.
Свијетли тонови оснажују менталну јасноћу и привлаче рационалне, профитабилне одлуке.
(Сенса)
