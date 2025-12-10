Logo
Савјети за зиму без прехлада и суве коже: Ово обавезно уврстите у исхрану

Она

10.12.2025

08:49

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Фото: Karola G/Pexels

Зима је стигла, а са њом и гомила питања о здрављу која преплављују друштвене мреже. Од тога када је најбоље узети витамин Д, до тога да ли беби шаргарепе заиста побољшавају сан – доносимо вам преглед најважнијих трендова и навика које заиста могу да вам помогну у зимским мјесецима.

1. Узимајте витамин Д ујутру

Витамин Д је један од најпопуларнијих суплемената током зиме, јер мањак сунчеве свјетлости повећава ризик од дефицита. Међутим, вријеме узимања може да утиче на његову дјелотворност.

zemljotres potres

Свијет

Издато упозорење на мегапотрес: Носите кациге

Стручњаци савјетују да витамин Д узимате ујутру – не увече, јер може да утиче на производњу мелатонина и тако ремети природни циклус спавања и буђења.

2. Ако имате више од 30 година, приоритет су витамин Д и калцијум

Како старимо, мијењају се и потребе нашег организма. Према речима Џеклин А. Вернарели, професорке јавног здравља на Сацред Хеарт Универзитету, женама након 30. године најважнији суплементи су управо витамин Д и калцијум.

Ова комбинација помаже у очувању густоће костију, која природно опада усљед хормонских промјена.

3. Желатин и колаген нису исто

Иако се оба често помињу као рјешење за љепшу кожу, квалитетније нокте и здравије зглобове, желатин и колаген нису исто.

Кувано вино

Регион

Попили кувано вино, па завршили у болници

Колаген је протеин који тијело природно производи.

Желатин је обрађен и дјелимично разграђен облик колагена, који се више користи у кувању.

Колаген се лакше раствара и брже апсорбује у организму, нарочито у облику колаген пептида. И желатин и колаген сматрају се безбједним, али се прије увођења било ког суплемента савјетује се консултација са љекаром.

4. Чај од цвекле и ђумбира може помоћи код притиска

И цвекла и ђумбир садрже нитрате и друге корисне састојке који могу допринијети бољој регулацији крвног притиска јер помажу ширење крвних судова.

Додавање кора цвекле у чај од ђумбира може имати позитивно дејство на циркулацију, иако студије показују да већи ефекат имају сок од цвекле или конзумирање цијеле цвекле.

5. Бејби шаргарепе -здрава ужина пред спавање

Иако тврђења са мрежа да бејби шаргарепе побољшавају сан нису научно потврђена, оне и даље представљају одличну ужину пред спавање.

horoskop

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе предвиђају?

Богате су антиоксидансима, каротеноидима, витаминима, минералима и влакнима – нутријентима који доприносе општем здрављу, па самим тим и бољем квалитету сна. Не дјелују директно као „природни успављивач“, али итекако могу помоћи да се осјећате боље и лакше заспите.

