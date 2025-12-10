Савјети за зиму без прехлада и суве коже: Ово обавезно уврстите у исхрану

Извор:
Она
10.12.2025
08:49
Зима је стигла, а са њом и гомила питања о здрављу која преплављују друштвене мреже. Од тога када је најбоље узети витамин Д, до тога да ли беби шаргарепе заиста побољшавају сан – доносимо вам преглед најважнијих трендова и навика које заиста могу да вам помогну у зимским мјесецима.
Витамин Д је један од најпопуларнијих суплемената током зиме, јер мањак сунчеве свјетлости повећава ризик од дефицита. Међутим, вријеме узимања може да утиче на његову дјелотворност.
Стручњаци савјетују да витамин Д узимате ујутру – не увече, јер може да утиче на производњу мелатонина и тако ремети природни циклус спавања и буђења.
Како старимо, мијењају се и потребе нашег организма. Према речима Џеклин А. Вернарели, професорке јавног здравља на Сацред Хеарт Универзитету, женама након 30. године најважнији суплементи су управо витамин Д и калцијум.
Ова комбинација помаже у очувању густоће костију, која природно опада усљед хормонских промјена.
Иако се оба често помињу као рјешење за љепшу кожу, квалитетније нокте и здравије зглобове, желатин и колаген нису исто.
Колаген је протеин који тијело природно производи.
Желатин је обрађен и дјелимично разграђен облик колагена, који се више користи у кувању.
Колаген се лакше раствара и брже апсорбује у организму, нарочито у облику колаген пептида. И желатин и колаген сматрају се безбједним, али се прије увођења било ког суплемента савјетује се консултација са љекаром.
И цвекла и ђумбир садрже нитрате и друге корисне састојке који могу допринијети бољој регулацији крвног притиска јер помажу ширење крвних судова.
Додавање кора цвекле у чај од ђумбира може имати позитивно дејство на циркулацију, иако студије показују да већи ефекат имају сок од цвекле или конзумирање цијеле цвекле.
Иако тврђења са мрежа да бејби шаргарепе побољшавају сан нису научно потврђена, оне и даље представљају одличну ужину пред спавање.
Богате су антиоксидансима, каротеноидима, витаминима, минералима и влакнима – нутријентима који доприносе општем здрављу, па самим тим и бољем квалитету сна. Не дјелују директно као „природни успављивач“, али итекако могу помоћи да се осјећате боље и лакше заспите.
