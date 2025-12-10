Logo
Рашкај: Блокада прелаза Градишка непотребна, угрожава транспортни саобраћај у БиХ

Извор:

СРНА

10.12.2025

08:22

Што прије треба отклонити блокаду отварања граничног прелаза на новом мосту у Градишци која је непотребна, угрожава транспортни саобраћај у цијелој БиХ, као и запослене у том сектору, изјавио је стручњак за тржиште рада Доминик Рашкај.

Рашкај истиче да ће запослени у танспорном саобраћају, уколико гранични прелаз не буде отворен ускоро, бити приморани да наставе затварати своја предузећа и отварати их у Хрватској и Словенији.

- Не одлазе нам возачи због лоше плате, већ због дуготрајних чекања на граничним прелазима. Сви ми знамо шта је стари гранични прелаз Градишка, као и други прелази. Чекања су дужа од 24 часа - рекао је Рашкај.

Осврћући се на чињеницу да члан Управног одбора из Федерације БиХ /ФБиХ/ Зијад Крњић одбија да подржи измјене Правилника о унутрашњој организацији УИО, Рашкај је поручио да блокада отварања новог граничног прелаза кочи развој привреде и Републике Српске и ФБиХ /ФБиХ/, али и туризам.

- Жао ми је што један човјек блокира БиХ, грађане Републике Српске, а и ФБиХ. То није начин за рјешавање проблема од прије. Гранични прелаз смо чекали више од 10 година, чекали смо да Хрватска уради свој дио посла и то се десило, а данас имамо блокаде које су заиста непотребне - истакао је Рашкај.

Он сматра да се питање отварања новог граничног прелаза мора ријешити у што краћем року, а најкасније до краја године.

- Представници транспорног саобраћаја у БиХ најавили су и нове блокаде након 15. децембра. Видимо да нас ЕУ и даље терорише, да и даље стоје мјере ограничавања боравка наших људи у ЕУ. Требамо се запитати која је онда сврха да представници из Републике Српске /министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа/ Кошарац и /министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан/ Амиџић гласају за ЕУ, а нас ЕУ заправо блокира константно - рекао је Рашкај.

Гранични прелаз Градишка

