Млади српски политичар у Аустрији Давид Билбија помогао божићну акцију Гарде Пантери

АТВ

10.12.2025

08:16

Млади српски политичар у Аустрији Давид Билбија прикључио се божићној акцији Гарде Пантери и новчано помогао пет бораца.

"Видјевши нашу акцију за Божић, јавио се и одмах понудио финансијску помоћ", написали су из Удружења ветерана Гарда Пантери на свом Инстаграм налогу.

Удружење ветерана Гарда Пантери истиче да је изузетно захвално овом младом човјеку и патриоти.

"Он је препознао потребе наших инвалида и својим гестом значајно помогао", додали су.

Garda Panteri

