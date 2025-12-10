Млади српски политичар у Аустрији Давид Билбија помогао божићну акцију Гарде Пантери

Извор:
АТВ
10.12.2025
08:16
Коментари:1
Млади српски политичар у Аустрији Давид Билбија прикључио се божићној акцији Гарде Пантери и новчано помогао пет бораца.
"Видјевши нашу акцију за Божић, јавио се и одмах понудио финансијску помоћ", написали су из Удружења ветерана Гарда Пантери на свом Инстаграм налогу.
Удружење ветерана Гарда Пантери истиче да је изузетно захвално овом младом човјеку и патриоти.
"Он је препознао потребе наших инвалида и својим гестом значајно помогао", додали су.
Најновије
Најчитаније
09
31
09
26
09
22
09
22
09
22
Тренутно на програму