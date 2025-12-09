Тришић Бабић за АТВ: На дневној бази напади на Српску, за нас су избори завршени

Извор:
АТВ
09.12.2025
20:54

На Републику Српску се у посљедње двије године, скоро на дневној бази, дешава напад, каже за АТВ Ана Тришић Бабић, в.д. предсједника Републике Српске.
"Медијски, правосудно, лажне вијести, суђење предсједнику Републике Српске због абнормалних околности које ни данас не могу да се објасне било којој правосудној институцији у Европи и свијету, наметнути избори, одузимање мандата, избори који се дешавају годину дана прије редовних и сада видимо да се у посљедње двије године спроводио тај план да се институције Српске дезавуишу и минимизирају", каже Тришић Бабић.
Руководство Српске и СНСД-а као најјаче партије је одлучило да изађе на изборе, јер су како каже Тришић Бабић, препознали да су то биле "својеврсне провокације како би могли рећи да је Српска проблем".
"Влада, Народна скупштина и предсједник су константно одговарали на те нападе и увијек у оквиру нашег Устава налазили демократска рјешења, која су била одбрана Републике Српске", каже Тришић Бабић и додаје да јој је жао што опозиција није препознала могућности да имамо национално јединство.
"Да имамо владу националног јединства и да на тај начин одговоримо Сарајеву, и да Сарајево не може да управља процесима у Српској".
Она каже да жели да ода признање свим грађанима који су остали присебни када су их поједини позивали да изађу након избора и, како каже Тришић Бабић, праве хаос.
"Остали су мирни и сталожени и у Српској се није десио хаос. И то показује да Сарајево овдје увијек жели хаос", каже Тришић Бабић.
То што ЦИК поново броји сасвим је очекивано, каже в.д. предсједника Српске.
"Како се све дешавало, ми смо и очекивали све ово и мало ко је вјеровао да ће се све ово завршити нормално и на демократски начин. Кандидат СНСД-а је прошао кроз ненормалне околности, на све смо пазили. Тај сам ЦИК је нелегитиман, ту су страначке особе. Садашњи предсједник је био на листи једне политике партије. За нас су избори завршени", каже Тришић Бабић и додаје:
"Моја улога је, да се бринем о правној легалности и функционисању кабинета предсједника Републике , док не добијемо предсједника".
Она каже да је СНСД увијек за дијалог и да увијек позива на дијалог.
"Никада нисмо затворили врата и желимо да водимо преговоре, каже Тришић Бабић.
