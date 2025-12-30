Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је данас да неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Републике Српске с циљем њеног гашења.
"Мустафа Церић напомиње да Република Српска треба да се насељава муслиманима како би се промијенила конфигурација. Поручујем му да Република Српска није његова земља, нити ће икада бити, нити је то БиХ онако како је он замишља", рекао је Додик новинарима.
Што се тиче муслимана који живе на простору Републике Српске, Додик је навео да они заслужују да живе спокојан и миран живот, да се баве својим пословима и вјером.
"Међутим, политички пројекат насељавања ради елиминације, односно гашења Републике Српске, неће проћи", истакао је Додик.
Он је указао да Срби у Федерацији БиХ /ФБиХ/ живе у далеко горим околностима од муслимана у Републици Српској.
"Ми морамо да обезбиједимо да и наши људи живе пристојно. Веома је тужно данас отићи било гдје у ФБиХ гдје живе Срби. Са насељима гдје живе муслимани то није случај, зато што Република Српска има ширину. Међутим, то не значи и да је глупа и да ће дозволити намјере таквих као што је острашћени идеолог Мустафа Церић, који је за вријеме рата био духовни отац Алије Изетбеговића", рекао је Додик.
Он је истакао да Срби морају да буду свјесни онога што је Република Српска.
"Република Српска мора показати своје јединство. Српски народ је то увијек чинио када је био нападнут. Ми смо континуирано нападнути разним аспирацијама да нестанемо, а најбоље то говори и ово што најављује Мустафа Церић", рекао је Додик.
Он је навео да је то опште мјесто код политичких Бошњака у Сарајеву, али да је несташни Церић сада истрчао да то каже".
"Сви они исто то мисле. Они сматрају да Републику Српску треба населити њиховим људима, да је треба покорити, да она треба да нестане. То ништа није ново, али ако се ми не окупимо око наше цркве, око нашег имена и презимена и око Српске, то ће нам се и десити", указао је Додик.
Предсједник СНСД-а је истакао да је Република Српска симбол слободе и може да буде посвећена свим страдалницима кроз историју који су за српско име и презиме дали своје животе.
Тренутно на програму