Дански војници стигли на Гренланд

Данска је послала додатне трупе на Гренланд, гдjе су у току заједничке војне вjежбе са неколико европских земаља ради заштите критичне инфраструктуре.
Данска војска саопштила је да ће операција "Арктичка издржљивост" трајати цијеле године.
Војници ће се обучавати за заштиту кључне инфраструктуре - првенствено лука и аеродрома, као и нафтних постројења, преноси дански ТВ канал ДР.
- Током године биће више активности које ће бити замијењене другима, не нужно трајно, али ако желимо да бранимо Гренланд и сјеверни бок НАТО-а, онда морамо да се обучавамо. Тренутно не постоји војна пријетња Гренланду. И не видим да иједна земља НАТО-а напада другу земљу НАТО-а - изјавио је генерал-мајор данске војске Сорен Андерсен, пренио је гренландски дневни лист "Sermitsiaq".
Према његовим ријечима, амерички војници су такође позвани да се придруже операцији "Арктичка издржљивост" јер су, како је навео, дио НАТО-а.
Данске оружане снаге су у понедјељак увече објавиле да су додатне трупе стигле на Гренланд. Раније тог дана, портпарол данске војске рекао је за "CNN" да ће доћи до „значајног повећања“ броја данских војника на Гренланду.
Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је раније данас да Данска није била у стању да уклони "руску пријетњу" по Гренланд, поручивши да ће то "сада бити урађено".
Претходно је Трамп поручио да САД морају да посједују Гренланд ради безбједности Арктика, оцијенивши да би у супротном Русија или Кина преузеле то острво.
