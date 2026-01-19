Хаос у Сарајеву: Избила масовна туча у трамвају

19.01.2026
22:50
Коментари:0
У Сарајеву је вечерас дошло до инцидента у трамвају када су се четири особе међусобно потукле, а једна особа је при том задобила повреде, саопштено је из ГРАС-а.
До сукоба је дошло у 19:20 сати, а одмах је позвана полиција која је обавила увиђај.
Од четири учесника туче три су побјегла с мјеста догађаја, док је повријеђена особа остала у трамвају.
Из ГРАС-а су навели да су током инцидента уништени дисплеј и штампач карата. Због догађаја, трамвајски саобраћај је био обустављен од Скендерије према Башчаршији у периоду од 19:50 до 20:52 сати.
- Оштро осуђујемо овај и сваки други вид насиља и вандалског понашања у возилима јавног градског превоза којим се доводи у питање безбједности путника и возача. Очекујемо хитну реакцију надлежних у разоткривању овог немилог догађаја. С обзиром на то да трамвај посједује видео надзор, снимљени материјал ће бити уступљен надлежним органима - саопштили су из ГРАС-а.
