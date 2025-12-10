Ванредна сједница Управног одбора УИО БиХ у Бањалуци

10.12.2025
07:24
Коментари:0
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ одржаће данас у Бањалуци ванредну сједницу на којој ће разматрати приједлог измјене и допуне правилника о унутрашњој организацији који се односи на гранични прелаз у Градишци.
Планирано је и разматрање одлуке о утврђивању привремених коефицијента за расподјелу средстава са јединственог рачуна, одлуке за привремена поравнања међу ентитетима, као и одлуке о расподјели прихода од путарине за ауто-путеве и путеве.
Свијет
Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа
Управа за индиректно опорезивање позвала је јуче све релевантне факторе да хитно обезбиједе потребне услове да се отвори нови гранични прелаз Градишка.
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
12 ч3
Република Српска
12 ч1
Република Српска
13 ч1
Најновије
Најчитаније
09
31
09
26
09
22
09
22
09
22
Тренутно на програму