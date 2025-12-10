Logo
Large banner

Ванредна сједница Управног одбора УИО БиХ у Бањалуци

10.12.2025

07:24

Коментари:

0
Ванредна сједница Управног одбора УИО БиХ у Бањалуци

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ одржаће данас у Бањалуци ванредну сједницу на којој ће разматрати приједлог измјене и допуне правилника о унутрашњој организацији који се односи на гранични прелаз у Градишци.

Планирано је и разматрање одлуке о утврђивању привремених коефицијента за расподјелу средстава са јединственог рачуна, одлуке за привремена поравнања међу ентитетима, као и одлуке о расподјели прихода од путарине за ауто-путеве и путеве.

vatra pozar

Свијет

Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

Управа за индиректно опорезивање позвала је јуче све релевантне факторе да хитно обезбиједе потребне услове да се отвори нови гранични прелаз Градишка.

Подијели:

Таг:

UIO BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посебна сједница Владе Српске о буџету

Република Српска

Посебна сједница Владе Српске о буџету

2 ч

0
Тајланд Камбоџа

Свијет

Тајланд покренуо операцију великих размјера на граници са Камбоџом

2 ч

0
Возач из БиХ правио хаос на путу, кршио сва могућа правила: Полиција га једва обуздала

Свијет

Возач из БиХ правио хаос на путу, кршио сва могућа правила: Полиција га једва обуздала

2 ч

0
Хрват изазвао пожар у згради у Њемачкој: Штета 250.000 евра, станари хитно евакуисани

Свијет

Хрват изазвао пожар у згради у Њемачкој: Штета 250.000 евра, станари хитно евакуисани

2 ч

0

Више из рубрике

Посебна сједница Владе Српске о буџету

Република Српска

Посебна сједница Владе Српске о буџету

2 ч

0
Цвијановић: Лицемјерје СДС-а проговара кроз Бабаља

Република Српска

Цвијановић: Лицемјерје СДС-а проговара кроз Бабаља

12 ч

3
Тришић Бабић за АТВ: На дневној бази напади на Српску, за нас су избори завршени

Република Српска

Тришић Бабић за АТВ: На дневној бази напади на Српску, за нас су избори завршени

12 ч

1
Влада Републике Српске

Република Српска

АТВ доноси Приједлог буџета Српске: Раст пензија и плата у јавном сектору, мање за субвенције

13 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner