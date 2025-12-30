Познате прве прогнозе из Денвера о повреди Јокића

30.12.2025
Никола Јокић повриједио се на мечу Денвера и Мајамија, а прве прогнозе су охрабрујуће.
Како преноси Меридиан спорт, позивајући се на изворе блиске Денверу, први показатељи говоре да је у питању хиперекстензија и да није дошло до озбиљнијих оштећења.
Јокић би сутра требало да уради магнетну резонанцу, али судећи према иницијалним реакцијама, најбољи кошаркаш свијета би могао да избјегне дужу паузу.
Јокић се повриједио на мечу против Мајамија, а до повреде је дошло када је Јокићев саиграч Спенсер Џоунс, ногом ударио доњи дио ноге српског кошаркаша, повредивши му притом лијево кољено.
Јокић се срушио на паркет, држећи се за кољено и превијајући се од болова, а снимци тих дешавања забринули су цијели кошаркашки свијет.
Денвер је сусрет у Мајамију изгубио 147:123, а Јокић је до тренутка повреде имао 21 поен, осам асистенције и пет скокова.
