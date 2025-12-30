Logo
Large banner

Познате прве прогнозе из Денвера о повреди Јокића

30.12.2025

14:04

Коментари:

0
Познате прве прогнозе из Денвера о повреди Јокића
Фото: Танјуг/АП

Никола Јокић повриједио се на мечу Денвера и Мајамија, а прве прогнозе су охрабрујуће.

Како преноси Меридиан спорт, позивајући се на изворе блиске Денверу, први показатељи говоре да је у питању хиперекстензија и да није дошло до озбиљнијих оштећења.

Јокић би сутра требало да уради магнетну резонанцу, али судећи према иницијалним реакцијама, најбољи кошаркаш свијета би могао да избјегне дужу паузу.

Јокић се повриједио на мечу против Мајамија, а до повреде је дошло када је Јокићев саиграч Спенсер Џоунс, ногом ударио доњи дио ноге српског кошаркаша, повредивши му притом лијево кољено.

Јокић се срушио на паркет, држећи се за кољено и превијајући се од болова, а снимци тих дешавања забринули су цијели кошаркашки свијет.

Денвер је сусрет у Мајамију изгубио 147:123, а Јокић је до тренутка повреде имао 21 поен, осам асистенције и пет скокова.

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

НБА

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

Кошарка

Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

8 ч

0
Тренер Мајамија никад моћнијим ријечима причао о Јокићу

Кошарка

Тренер Мајамија никад моћнијим ријечима причао о Јокићу

8 ч

0
Лоше вијести из НБА: Никола Јокић повриједио кољено, једва изашао са терена

Кошарка

Лоше вијести из НБА: Никола Јокић повриједио кољено, једва изашао са терена

9 ч

0
Јокић опет бриљирао – Денвер опет изгубио

Кошарка

Јокић опет бриљирао – Денвер опет изгубио

2 д

0

Више из рубрике

Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

Кошарка

Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

8 ч

0
Тренер Мајамија никад моћнијим ријечима причао о Јокићу

Кошарка

Тренер Мајамија никад моћнијим ријечима причао о Јокићу

8 ч

0
Лоше вијести из НБА: Никола Јокић повриједио кољено, једва изашао са терена

Кошарка

Лоше вијести из НБА: Никола Јокић повриједио кољено, једва изашао са терена

9 ч

0
"Одједном има новца за играча као што је Пејн" Помоћник Жељка Обрадовића отворио душу

Кошарка

"Одједном има новца за играча као што је Пејн" Помоћник Жељка Обрадовића отворио душу

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин

16

39

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

16

39

Умро од туге за сином: Ратомир није могао да се помири да његовог Далибора више нема, дан касније склопио очи

16

28

Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

16

23

Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner