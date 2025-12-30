Logo
Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

30.12.2025

08:16

Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Никола Јокић повриједио се током утакмице Денвера и Мајамија, а Дејвид Аделман, тренер Нагетса, истакао је да је забринут због прве звијезде тима.

Кошаркаши Денвера поражени су од Мајамија, али готово да у тиму Нагетса нико није размишљао о исходу меча. Све очи и мисле биле су усмјерене ка Николи Јокићу који се повриједио у завршници првог полувремена.

Послије меча Дејвид Аделман, тренер Денвера, истакао је забринутост због троструког МВП-а.

„Одмах је знао да нешто није у реду. Све је то нажалост дио игре. Више ћемо сазнати у уторак ујутру када одради магнетну резонанцу. Највише сам забринут за њега као особу и како ће проћи кроз разочарење, које свака повреда носи“, истакао је Аделман.

У Денверу се надају да ситуација неће бити катастрофална односно да је повреда ипак блаже природе.

„Све наше мисли су са њим. Надамо се да није неки катастрофалан сценарио. Међутим, и ако се то деси морамо да нађемо начин да идемо даље и да будемо спремни да останемо дуже без Николе“, рекао је Аделман.

Јокићева повреда тешко је пала и Џамалу Мареју.

„Он није дио нашег тима, он је практично све што имамо. Само желимо да га видимо здравог. Сада о томе размишљам“, рекао је Канађанин.

Како је дошло до повреде?

Јокић је блистао у првом полувремену утакмице и уписао је 21 поен, пет скокова и осам асистенција, а онда само неколико секунди пред крај друге дионице Јокићев саиграч Спенсер Џоунс нагазио је његово лијево стопало.

Послије тога је кољено српског аса проклизало, видјело се да је дошло до повреде, а он је само пао на паркет и почео да се превија од болова.

Никола Јокић

НБА

