Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

30.12.2025
08:16
Коментари:0
Никола Јокић повриједио се током утакмице Денвера и Мајамија, а Дејвид Аделман, тренер Нагетса, истакао је да је забринут због прве звијезде тима.
Кошаркаши Денвера поражени су од Мајамија, али готово да у тиму Нагетса нико није размишљао о исходу меча. Све очи и мисле биле су усмјерене ка Николи Јокићу који се повриједио у завршници првог полувремена.
Послије меча Дејвид Аделман, тренер Денвера, истакао је забринутост због троструког МВП-а.
Кошарка
Тренер Мајамија никад моћнијим ријечима причао о Јокићу
„Одмах је знао да нешто није у реду. Све је то нажалост дио игре. Више ћемо сазнати у уторак ујутру када одради магнетну резонанцу. Највише сам забринут за њега као особу и како ће проћи кроз разочарење, које свака повреда носи“, истакао је Аделман.
У Денверу се надају да ситуација неће бити катастрофална односно да је повреда ипак блаже природе.
„Све наше мисли су са њим. Надамо се да није неки катастрофалан сценарио. Међутим, и ако се то деси морамо да нађемо начин да идемо даље и да будемо спремни да останемо дуже без Николе“, рекао је Аделман.
Кошарка
Лоше вијести из НБА: Никола Јокић повриједио кољено, једва изашао са терена
Јокићева повреда тешко је пала и Џамалу Мареју.
„Он није дио нашег тима, он је практично све што имамо. Само желимо да га видимо здравог. Сада о томе размишљам“, рекао је Канађанин.
Јокић је блистао у првом полувремену утакмице и уписао је 21 поен, пет скокова и осам асистенција, а онда само неколико секунди пред крај друге дионице Јокићев саиграч Спенсер Џоунс нагазио је његово лијево стопало.
Послије тога је кољено српског аса проклизало, видјело се да је дошло до повреде, а он је само пао на паркет и почео да се превија од болова.
Кошарка
4 ч0
Кошарка
5 ч0
Кошарка
13 ч0
Кошарка
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Тренутно на програму