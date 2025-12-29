Logo
Црвена звезда добила позив од НБА

Извор:

Агенције

29.12.2025

22:02

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Facebook/Euroleague

Жељко Дрчелић, предсједник Кошаркашког клуба Црвена звезда, открио је да је српски клуб добио позив од НБА Европе.

НБА Европа, такмичење које би требало да парира Евролиги, креће 2027. године и тренутно је много детаља о свему и даље непознато, најприје то који ће клубови тачно учествовати.

Дрчелић је на новогодишњем коктелу КК Црвена звезда добио и питање о учешћу у Евролиги, односно потенцијалном игрању у НБА Европи, а одговор је додатно заинтригирао многе.

"Ми смо се за лиценцу борили снажно, причали смо више пута са људима из Евролиге. Можемо на дуже стазе да планирамо како клуб функционише. Ја нас видим у Евролиги, да будемо равноправни чланови Евролиге, да будемо њени сувласници", рекао је Дрчелић.

Па је додао.

"Имали смо више позива из НБА лиге, више позива, али је нама за сада Евролига тема број један, видећемо како ће то бити у будућности".

Оно што је вриједно издвојити јесте да је Дрчелић казао да је промјена тренера, као и још неке, повећала буџет тима.

Буџет је требало да буде 20-21 милион, али се то променило. Морали смо да промијенимо тренера, да доведемо Батлера, али смо се и неких играча решили, тако да је буџет повећан за три и по, четири милиона евра. Добрић се први враћа, затим Риверо, враћа се и Боломбој, после и Картер. Мислим да ћемо бити међу најбољим тимовима у Европи".

