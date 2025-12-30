Logo
Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

Спутник Србија

30.12.2025

08:02

Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

Амерички Стејт департмент одобрио је потенцијалну продају војне опреме и елемената логистике, као и обуку у контексту продаје наоружања Пољској, у вриједности од 200 милиона долара, саопштено је из Пентагона.

Како је саопштено, истовремено је одобрена и продаја авиона за поморско патролирање и извиђање П-8А и повезане опреме Данској, у вриједности од 1,8 милијарди долара, пренео је Ројтерс.

Главни извођач у овом уговору о продаји је компанија Боинг, навела је агенција.

(спутник портал)

Stejt department

Пољска

Danska

