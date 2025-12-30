Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

Извор:
Спутник Србија
30.12.2025
08:02
Коментари:0
Амерички Стејт департмент одобрио је потенцијалну продају војне опреме и елемената логистике, као и обуку у контексту продаје наоружања Пољској, у вриједности од 200 милиона долара, саопштено је из Пентагона.
Како је саопштено, истовремено је одобрена и продаја авиона за поморско патролирање и извиђање П-8А и повезане опреме Данској, у вриједности од 1,8 милијарди долара, пренео је Ројтерс.
Главни извођач у овом уговору о продаји је компанија Боинг, навела је агенција.
Свијет
5 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Тренутно на програму