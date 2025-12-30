"Никада више не бих ушао у ријалити": Пјевач донио коначну одлуку

Извор:
Пјевач Немања Николић истакао је да више никада не би пристао да учествује у било којем ријалити програму. Иако је раније био дио емисија "Двор" на ТВ Пинк и "Парови" на ТВ Хепи, Немања Николић тврди да не постоји новац за који би се поново прикључио оваквом формату.
- Сада је то другачији формат и не бих се снашао. Не постоји новац за који бих ушао у ријалити, поготово сада када су ми дјеца велика. Не бих дозволио себи и никада себи не бих опростио да их можда повриједим или обрукам. Велики су и имају своје друштво, не дај Боже да их обрукам - рекао је он.
На питање да ли себе сматра заводником, пјевач је одговорио искрено:
- Заводник, ма какви. Био сам, то је прошло вријеме, не волим да причам о томе. Хвале се неки, ја не. То није пристојно, као када би жена дошла и рекла "Била сам са 240 мушкарца" или да ти ја кажем да сам био са 1680 жена, шта сам сад ја, баја. Никада нисам бројао. Знам неколико мојих колега који имају записано са колико су били - поручио је Николић за Хајп.
Пјевач је недавно признао да је за једну ноћ зарадио чак 60.000 евра.
Нагласио је да никада није "јурио" бакшиш, већ да је све долазило спонтано.
- Бакшиш није неко морање, то је индивидуална ствар. Ја нисам бакшиш теријер, никада нисам јурио бакшиш да идем од стола до стола. Апсолутно никада то нисам радио. Увијек је то било нешто спонтано - признао је Немања и описао ситуацију када је за ноћ зарадио 60.000 евра.
- То су била два господина која су једноставно у том моменту била весела и добро расположена. Једноставно десило се такво вече и радо га се сјећам - нагласио је Николић.
