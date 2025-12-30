Logo
Large banner

"Никада више не бих ушао у ријалити": Пјевач донио коначну одлуку

Извор:

Телеграф

30.12.2025

07:38

Коментари:

0
"Никада више не бих ушао у ријалити": Пјевач донио коначну одлуку

Пјевач Немања Николић истакао је да више никада не би пристао да учествује у било којем ријалити програму. Иако је раније био дио емисија "Двор" на ТВ Пинк и "Парови" на ТВ Хепи, Немања Николић тврди да не постоји новац за који би се поново прикључио оваквом формату.

- Сада је то другачији формат и не бих се снашао. Не постоји новац за који бих ушао у ријалити, поготово сада када су ми дјеца велика. Не бих дозволио себи и никада себи не бих опростио да их можда повриједим или обрукам. Велики су и имају своје друштво, не дај Боже да их обрукам - рекао је он.

На питање да ли себе сматра заводником, пјевач је одговорио искрено:

- Заводник, ма какви. Био сам, то је прошло вријеме, не волим да причам о томе. Хвале се неки, ја не. То није пристојно, као када би жена дошла и рекла "Била сам са 240 мушкарца" или да ти ја кажем да сам био са 1680 жена, шта сам сад ја, баја. Никада нисам бројао. Знам неколико мојих колега који имају записано са колико су били - поручио је Николић за Хајп.

перу шамани

Занимљивости

И раније су "прогнозирали" свашта: Шамани у Перуу предвиђају болест Трампа и пад Мадура

Пјевач је недавно признао да је за једну ноћ зарадио чак 60.000 евра.

Нагласио је да никада није "јурио" бакшиш, већ да је све долазило спонтано.

- Бакшиш није неко морање, то је индивидуална ствар. Ја нисам бакшиш теријер, никада нисам јурио бакшиш да идем од стола до стола. Апсолутно никада то нисам радио. Увијек је то било нешто спонтано - признао је Немања и описао ситуацију када је за ноћ зарадио 60.000 евра.

- То су била два господина која су једноставно у том моменту била весела и добро расположена. Једноставно десило се такво вече и радо га се сјећам - нагласио је Николић.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

pjevač

rijaliti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

Наука и технологија

Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

4 ч

0
У Италији се води никад занимљива борба за титулу, Рома је то доказала

Фудбал

У Италији се води никад занимљива борба за титулу, Рома је то доказала

5 ч

0
Ове бањалучке улице ће бити затворене због прославе Нове године

Бања Лука

Ове бањалучке улице ће бити затворене због прославе Нове године

5 ч

0
Саудијска Арабија напала Јемен, бомбардована лука: Порука Емиратима?

Свијет

Саудијска Арабија напала Јемен, бомбардована лука: Порука Емиратима?

5 ч

0

Више из рубрике

Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

Сцена

Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

14 ч

0
Бијонсе постала милијардерка

Сцена

Бијонсе постала милијардерка

17 ч

0
Бака Прасе завршио у болници

Сцена

Бака Прасе завршио у болници

19 ч

0
Познато мјесто сахране славне Брижит Бардо

Сцена

Познато мјесто сахране славне Брижит Бардо

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Бијељина прелази на привремено финансирање

12

07

Ваздух у овим градовима поприлично нездрав

11

41

Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

11

37

Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

11

30

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner