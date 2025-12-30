Саудијска Арабија напала Јемен, бомбардована лука: Порука Емиратима?

30.12.2025
07:15
Коментари:0
Саудијска Арабија је у уторак бомбардовала луку Мукала у Јемену, наводећи да је ријеч о пошиљци оружја намијењеној сепаратистичким снагама, која је у ову луку стигла из Уједињених Арапских Емирата.
Овај напад представља нову ескалацију тензија између Ријада и Јужног прелазног вијећа (STC), сепаратистичке формације коју подржавају Емирати. Истовремено, додатно се заоштравају односи између Саудијске Арабије и УАЕ-а, који су током готово десетогодишњег рата у Јемену подржавали супротстављене стране у борби против побуњеника Хута, које подржава Иран.
У војном саопштењу које је пренијела државна Саудијска новинска агенција (SPA) наводи се да су ваздушни удари изведени након што су у Мукалу упловила два брода из Фуџајраха, луке на источном обалском појасу УАЕ-а.
⚡️⭕️ Saudi Coalition airstrike on UAE shipments in Yemen timeline:— Middle East Observer (@ME_Observer_) December 30, 2025
15 armored vehicles were destroyed at the Mukalla port
4:24 AM: The coalition requests the immediate evacuation of civilians from Mukalla until further notice.
4:51 AM: The coalition announces the discovery of… pic.twitter.com/frmR9izof1
„С обзиром на опасност и ескалацију коју представља ово оружје, а које угрожава безбједност и стабилност, коалиционе ваздушне снаге су јутрос извеле ограничену војну операцију, циљајући оружје и борбена возила искрцана с два брода у луци Мукала“, наводи се у саопштењу.
Додаје се како су посаде бродова имале искључене уређаје за праћење те да је у луци искрцана велика количина оружја и војних возила у корист снага Јужног прелазног вијећа.
За сада нема информација о евентуалним жртвама, а саудијска војска је саопштила да је напад изведен током ноћи како би се осигурало да не дође до колатералне штете. Није прецизирано да ли су у операцији учествовале и друге снаге осим Саудијске Арабије.
Уједињени Арапски Емирати нису одмах коментарисали напад, док је сателитски канал AIC, близак Јужном прелазном вијећу, потврдио да су удари изведени, без изношења додатних детаља.
BIG: Saudi airstrikes hit Yemen’s Mukalla Port, targeting ships from the UAE carrying armored vehicles and weapons for UAE-backed Southern Transitional Council (STC) separatists. — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025
Tensions between Saudi-backed and UAE-backed forces have escalated sharply after pro-UAE forces… pic.twitter.com/ExPP78VVTz
Према процјенама аналитичара, напад је вјероватно био усмјерен на брод идентификован као „Гринланд“, теретни брод регистрован у Светом Китсу и Невису, који је, према подацима о праћењу пловидбе, боравио у Фуџајраху 22. децембра, а у Мукалу је стигао у недјељу. Други брод за сада није идентификован.
Јеменски аналитичар Мохамед ал-Баша навео је да се на друштвеним мрежама појављују снимци који наводно приказују нова оклопна возила у Мукали након доласка брода. Како је рекао, очекује се контролисана ескалација с обје стране.
„Очекујем одмјерену ескалацију. Јужно прелазно вијеће, које подржавају Емирати, вјероватно ће одговорити учвршћивањем контроле на терену. Истовремено, доток оружја из УАЕ-а према STC-у вјероватно ће бити смањен након напада на луку, посебно јер Саудијска Арабија контролише ваздушни простор“, казао је ал-Баша.
Мукала се налази у јеменској провинцији Хадрамут, коју су снаге Јужног прелазног вијећа преузеле протеклих дана. Град се налази око 480 километара сјевероисточно од Адена, који је након пада главног града Сане 2014. године постао сједиште антихутских снага у Јемену.
Ово бомбардовање долази неколико дана након што је Саудијска Арабија у петак извела ваздушне ударе на положаје Јужног прелазног вијећа, што су аналитичари оцијенили као упозорење сепаратистима да зауставе напредовање и повуку се из провинција Хадрамут и Махра. Снаге STC-а су претходно потиснуле јединице Националних штитних снага, које подржава Саудијска Арабија.
Сепаратисти посљедњих дана све чешће истичу заставу Јужног Јемена, државе која је постојала од 1967. до 1990. године, а у више градова одржани су протести с позивима на поновно отцјепљење југа земље.
Потези сепаратиста додатно оптерећују односе између Саудијске Арабије и УАЕ-а, земаља које, упркос блиским везама и чланству у OPEC-у, посљедњих година све чешће конкуришу једна другој за регионални утицај и међународни бизнис.
Напетости у регији додатно су појачане и ескалацијом насиља у Судану, гдје Ријад и Абу Даби подржавају супротстављене стране, као и недавном одлуком Израела да призна Сомалиленд као независну државу, што је изазвало реакције Хута који су запријетили нападима на сваки израелски интерес у том подручју, преноси Кликс.
Занимљивости
13 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч0
Регион
14 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Тренутно на програму