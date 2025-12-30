Logo
И раније су "прогнозирали" свашта: Шамани у Перуу предвиђају болест Трампа и пад Мадура

Извор:

Агенције

30.12.2025

07:33

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Guadalupe Pardo

Шамани у Перуу окупили су се у понедјељак на традиционалном новогодишњем ритуалу, који се сваке године одржава крајем децембра, како би изнијели своја предвиђања за годину која слиједи

Међу њиховим пророчанствима нашле су се и тврдње о болести америчког предсједника Доналда Трампа, као и паду венецуеланског лидера Николаса Мадура.

На плажи у јужном дијелу главног града Лиме, шаман Хуан де Диос Гарсија обратио се окупљенима током церемоније.

baba vanga

Занимљивости

Све се мијења: Ако је Баба Ванга била у праву, свијет више неће бити исти

- Сједињене Америчке Државе треба да се припреме јер ће Доналд Трамп озбиљно обољети - рекао је Гарсија.

Током ритуала, шамани су носили велике плакате свјетских лидера, преко којих су укрштали мачеве, палили тамјан, а по некима су и газили, изводећи симболичне обреде.

Поред плаката Доналда Трампа и Николаса Мадура, у церемонији су кориштене и слике руског предсједника Владимира Путина, кинеског предсједника Сија Ђинпинга, те Владимира Зеленског.

- Видимо Николаса Мадура пораженог. Николас Мадуро ће побјећи из Венецуеле. Неће бити ухваћен - рекао је Гарсија.

Он је такође изнио предвиђање везано за унутрашњу политику Перуа, наводећи да ће Кеико Фуђимори, кћерка бившег предсједника Алберта Фуђиморија, након три неуспјеле кандидатуре побиједити на предсједничким изборима.

- Жена која сања да влада Перуом, кроз wachumu (анцестралну биљку) успио сам видјети да ће Кеико Фуђимори бити предсједница 2026. године - казао је.

Шамани су се осврнули и на рат у Украјини, изнијевши предвиђање о његовом завршетку.

- Видим да ће се сукоб завршити, подићи ће заставу мира - предвидио је Гарсија.

Овај ритуал одржава се сваке године крајем децембра, а шамани су и ранијих година износили слична предвиђања, укључујући и прогнозу о окончању рата у Украјини током 2023. године.

