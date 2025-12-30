ФСБ спријечио терористички напад на школу

Извор:
СРНА
30.12.2025
13:49
Коментари:0
Руска Федерална служба безбједности /ФСБ/ саопштила је да су њени агенти спријечили терористички напад на школу у Адигеји, једном од конститутивних субјеката Русије.
Из ФСБ-а су рекли агенцији ТАСС да је приведен држављанин једне од централноазијских земаља који подржава једну међународну терористичку организацију.
Према наводима агената, у аутомобилу осумњиченог пронађено је десет Молотовљевих коктела, уз два тактичка ножа и заставу терористичке организације.
Свијет
3 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
8 ч1
Најновије
Најчитаније
16
45
16
39
16
39
16
28
16
23
Тренутно на програму