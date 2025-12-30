Logo
ФСБ спријечио терористички напад на школу

Извор:

СРНА

30.12.2025

13:49

ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Руска Федерална служба безбједности /ФСБ/ саопштила је да су њени агенти спријечили терористички напад на школу у Адигеји, једном од конститутивних субјеката Русије.

Из ФСБ-а су рекли агенцији ТАСС да је приведен држављанин једне од централноазијских земаља који подржава једну међународну терористичку организацију.

Према наводима агената, у аутомобилу осумњиченог пронађено је десет Молотовљевих коктела, уз два тактичка ножа и заставу терористичке организације.

Русија

Терористички напад

