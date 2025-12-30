Индија је највећи свјетски произвођач риже, али остаје без воде

30.12.2025
Индија је прославила престизање Кине као највећег свјетског произвођача пиринча ове године, а политичари и пољопривредни лоби приписују успјех отпорним пољопривредницима и иновативним владиним политикама.
У посљедњој деценији, земља је скоро удвостручила свој извоз пиринча, са пошиљкама које су премашиле 20 милиона метричких тона у посљедњој фискалној години. Међутим, иза кулиса овог тријумфа је предстојећа криза која угрожава саме темеље индијске пољопривреде, пише Ројтерс .
Међутим, многи произвођачи пиринча у пољопривредним срцима земље немају много разлога за славље. Интервјуи са пољопривредницима, владиним званичницима и научницима, заједно са анализом података о подземним водама, откривају дубоку забринутост: узгој пиринча, изузетно водоинтензивне културе, неодрживо исцрпљује већ ниске залихе подземних вода. То приморава пољопривреднике да позајмљују новац како би копали све дубље бунаре.
У житницама Харјане и Пенџаба, подземне воде су биле доступне на дубини од око девет метара прије десет година. Међутим, исцрпљивање се убрзало у посљедњих пет година и сада је потребно бушење до дубине између 24 и 60 метара, кажу пољопривредници, што поткрепљују владини подаци и истраживање Пенџабског пољопривредног универзитета.
„Сваке године бунар мора да иде дубље“, рекао је Балкар Синг, педесетогодишњи фармер из Харајане. „Постаје прескупо.“
Државне субвенције погоршавају кризу
Истовремено, владине субвенције које подстичу узгој пиринча обесхрабрују пољопривреднике да пређу на усјеве којима је потребно мање воде, рекао је Удај Чандра, стручњак за политику Јужне Азије на Универзитету Џорџтаун у Катару.
Ове субвенције, од којих су неке насљеђе из прошлих деценија када се Индија борила да прехрани своје растуће становништво, укључују државно загарантовану минималну цијену пиринча која је порасла за око 70% у посљедњој деценији, као и велике субвенције за електричну енергију које подстичу пумпање воде.
Нето ефекат, рекао је Авинаш Кишор из Међународног института за истраживање прехрамбене политике у Вашингтону, јесте да једна од земаља са највећим недостатком воде на свијету плаћа пољопривредницима да користе огромне количине драгоцијених подземних вода. Индијска министарства пољопривреде и водних ресурса нису одговорила на налазе Ројтерса.
Премијер Нарендра Моди је раније покушао да реформише пољопривредне законе, али је то изазвало протесте милиона пољопривредника пре пет година и приморало га на ријетко политичко повлачење.
