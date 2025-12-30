Мучи вас кашаљ? Овај природни састојак може олакшати симптоме

Извор:
Ако вас ноћу мучи кашаљ и отежава сан, нема потребе одмах посезати за лијековима. Постоје једноставни и природни начини који могу ублажити кашаљ и олакшати дисање, а да притом не користите снажне лијекове или сирупе.
Кашаљ може бити продуктиван, када тијело избацује слуз, или сух, када изазива иритацију грла. За оба типа постоје различити приступи који могу помоћи у ублажавању симптома.
Природна средства често дају добар резултат, а посебно дјелује топло млијеко с медом, које умирује надражено грло и олакшава дисање. Такође, можете припремити и топли чај с медом, који додатно смирује грло и смањује надражај. Редован одмор је такођер важан, јер тијело треба вријеме да се опорави и само сузбије кашаљ.
Топле текућине, пастиле без шећера и инхалација паре додатно одржавају влажност грла и олакшавају дисање. Нормално је да кашаљ траје неколико седмица након прехладе, стога су стрпљење и правилна њега грла кључни.
Комбинација одмора, топлих напитака и природних приправака често даје резултате сличне онима као код лијекова, али без нежељених ефеката или ризика од овисности.
