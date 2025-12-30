Logo
Large banner

Мучи вас кашаљ? Овај природни састојак може олакшати симптоме

Извор:

Кликс

30.12.2025

08:30

Коментари:

0
Мучи вас кашаљ? Овај природни састојак може олакшати симптоме

Ако вас ноћу мучи кашаљ и отежава сан, нема потребе одмах посезати за лијековима. Постоје једноставни и природни начини који могу ублажити кашаљ и олакшати дисање, а да притом не користите снажне лијекове или сирупе.

Кашаљ може бити продуктиван, када тијело избацује слуз, или сух, када изазива иритацију грла. За оба типа постоје различити приступи који могу помоћи у ублажавању симптома.

Природна средства често дају добар резултат, а посебно дјелује топло млијеко с медом, које умирује надражено грло и олакшава дисање. Такође, можете припремити и топли чај с медом, који додатно смирује грло и смањује надражај. Редован одмор је такођер важан, јер тијело треба вријеме да се опорави и само сузбије кашаљ.

Мирјана Калабић

Сцена

Ватрена Бањалучанка из "Звезда Гранда" трудна: Проговорила и о вези

Топле текућине, пастиле без шећера и инхалација паре додатно одржавају влажност грла и олакшавају дисање. Нормално је да кашаљ траје неколико седмица након прехладе, стога су стрпљење и правилна њега грла кључни.

Комбинација одмора, топлих напитака и природних приправака често даје резултате сличне онима као код лијекова, али без нежељених ефеката или ризика од овисности.

Подијели:

Тагови:

kašalj

здравље

priroda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умрла прва премијерка Бангладеша

Свијет

Умрла прва премијерка Бангладеша

3 ч

0
Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

БиХ

Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

4 ч

3
Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

Кошарка

Јокићев тренер: Забринут сам, надам се да није катастрофа

4 ч

0
Велика акција након убиства три полицајца: Ухапшено 110 особа!

Свијет

Велика акција након убиства три полицајца: Ухапшено 110 особа!

4 ч

0

Више из рубрике

Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено

Здравље

Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено

15 ч

0
Свињски органи биће супериорнији од људских за трансплантацију, вjерује један од највећих стручњака

Здравље

Свињски органи биће супериорнији од људских за трансплантацију, вjерује један од највећих стручњака

19 ч

0
Да ли је боље узимати витамине прије или послије јела?

Здравље

Да ли је боље узимати витамине прије или послије јела?

22 ч

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Званично признат дијабетес типа 5

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Бијељина прелази на привремено финансирање

12

07

Ваздух у овим градовима поприлично нездрав

11

41

Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

11

37

Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

11

30

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner