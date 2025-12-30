Умрла прва премијерка Бангладеша

Извор:
Телеграф
30.12.2025
08:21
Коментари:0
Прва жена премијерка Бангладеша и дугогодишња лидерка Бангладешке националистичке партије (БНП), Халеда Зија, преминула је у 80. години послије дуже болести, саопштила је њена странка.
Зија је била хоспитализована посљедњих мјесец дана у болници Еверкер у Даки, гдје је лијечена због оштећења бубрега, срчаних обољења и упале плућа, пише ББЦ.
Љекари су јуче саопштили да је њено стање "изузетно критично" и да је прикључена на апарате за одржавање живота.
Због поодмаклих година и лошег здравственог стања, како је наведено, није било могуће да се примјене додатне терапије.
Након објаве вијести о њеној смрти, већи број људи окупио се испред болнице у Даки, гдје је полиција покушала да спречи улазак у болнички комплекс.
Халеда Зија је постала прва жена на челу владе Бангладеша 1991. године, након што је предводила БНП до побједе на првим демократским изборима у земљи послије двије деценије.
Бангладешку политику деценијама је обележио њен оштар ривалитет са Шеик Хасином, са којом се смењивала између власти и опозиције.
У јавни живот је ушла као супруга бившег предсједника Зијаура Рахмана.
Након његовог убиства у војном пучу 1981. године, започела је политичку каријеру и касније преузела вођство БНП-а.
Током 1980-их стекла је репутацију "бескомпромисног лидера" одбијањем да учествује на изборима које је организовала војна власт.
Њен први мандат премијерке је оцјењен позитивно због унапређења образовања жена и друштвеног развоја, као и враћања парламентарне демократије уставним измјенама уз подршку власти и опозиције.
Други мандат 1996. године трајао је свега неколико недјеља и био је критикован због организовања једностраних избора.
На функцију премијерке вратила се 2001. године, а повукла се 2006, при чему се њена администрација суочила са оптужбама за корупцију.
Током протеклих 16 година, док је на власти била Авами лига, Зија је постала један од главних симбола опозиције.
Бојкотовала је изборе 2014. године, а касније је осуђена по оптужбама за корупцију и затворена, што је негирала наводећи да су политички мотивисани.
Пуштена је прошле године, након масовних протеста који су довели до свргавања Шеик Хасине и њеног одласка у егзил.
Иако озбиљно нарушеног здравља, БНП је раније најавила да ће се Зија да се кандидује на општим изборима који се очекују у фебруару.
Странка настоји да се врати на власт, а у том случају се очекује да њен син Тарик Рахман преузме водећу политичку улогу.
Рахман се у Бангладеш вратио прошле недјеље, након 17 година проведених у егзилу у Лондону.
Привремени лидер земље Мухамед Јунус изразио је саучешће поводом смрти Зије, назвавши је "симболом демократског покрета".
Индијски премијер Нарендра Моди рекао је да је "дубоко ожалошћен" њеном смрћу и одао признање њеном доприносу развоју Бангладеша и односима са Индијом.
