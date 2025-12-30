Москва први пут показала "орешник": Нови ракетни систем распоређен у Бjелорусији

Извор:
Агенције
30.12.2025
08:51
Коментари:1
Јединица опремљена покретним копненим ракетним комплексом "орешник" ступила је на борбено дежурство у Бјелорусији, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
Руски одбрамбени ресор је први пут показао покретни копнени ракетни комплекс "орешник".
Russia’s Oreshnik missile system has been placed on combat duty in Belarus following a formal ceremony. pic.twitter.com/P3NyiQoYO6— Clash Report (@clashreport) December 30, 2025
"У Републици Бјелорусији одржана је свечана церемонија ступања на борбено дежурство јединице опремљене покретним копненим ракетним комплексом 'орешник'", наводи се у саопштењу.
Додали су да је током завршетка војног ритуала смјене дежурних јединица подигнута застава Стратешких ракетних снага.
Специјалисти борбених посада за лансирање, везу, обезбјеђење и снабдијевање енергијом, као и механичари-возачи елемената ракетног комплекса, прије ступања на борбено дежурство су прошли преквалификацију на савременим средствима за обуку и тренинг.
Како су саопштили, у Републици Бјелорусији су унапред створени сви услови за обављање борбеног дежурства и живот руских војника, а војно особље јединице усваја нове рејоне борбеног патролирања.
Ријеч је о ракети средњег домета са хиперсоничном бојевом главом, способној да кинетичким ударом уништи и најутврђеније циљеве. У Кијеву страхују због новог оружја, пошто су тамошњи медији истакли да "орешник" из Бјелорусије до украјинске престонице стиже за минут и 51 секунду.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Тренутно на програму