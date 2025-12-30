Кремљ: Напад на Путинову резиденцију терористички акт, наша војска зна како да одговори

Извор:
РТ Балкан
30.12.2025
10:40
Коментари:0
Терористички напади попут оног на резиденцију руског предсједника Владимира Путина не могу да поткопају руско-амерички дијалог, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Што се тиче јучерашњих догађаја, цијелу процјену дали су Лавров и Ушаков. То се односи на покушај напада на предсједничку резиденцију у Новгородској области. Ово је терористички акт усмјерен на ометање преговарачког процеса и није само против предсједника Путина - подсјетићу на божићно обраћање и ријечи Зеленског. Али је усмјерен и против Трампа, чији су напори усмјерени на мирно рјешавање сукоба", рекао је Песков.
Према његовим ријечима, предсједници настављају дијалог, а овакви поступци нису у стању да поткопају дијалог пун повјерења.
Он је објаснио да је у питању био масовни напад дроновима, али да је био одбијен захваљујући раду руске противваздушне одбране. Одговор ће бити заоштравање става Русије, упозорио је он.
"Што се тиче одговора, наша војска зна када и како да одговори", навео је он.
Свијет
14 ч0
Свијет
19 ч1
Свијет
14 ч0
Свијет
18 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч1
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Тренутно на програму