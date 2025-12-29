Зеленски негира напад на Путинову резиденцију

Извор:
Агенције
29.12.2025
18:01
Коментари:0
Украјински предсједник Владимир Зеленски одбацио је данас тврдње руског министра спољних послова Сергеја Лаврова о нападу украјинских дронова на резиденцију руског предсједника Владимира Путина.
Зеленски је навео да је ријеч о "новој рунди лажи", оцјењујући да Русија покушава да поткопа напредак у преговорима Украјине и Сједињених Америчких Држава о окончању рата у Украјини, преноси Ројтерс.
