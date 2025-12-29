Logo
Large banner

Зеленски негира напад на Путинову резиденцију

Извор:

Агенције

29.12.2025

18:01

Коментари:

0
Зеленски негира напад на Путинову резиденцију
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјински предсједник Владимир Зеленски одбацио је данас тврдње руског министра спољних послова Сергеја Лаврова о нападу украјинских дронова на резиденцију руског предсједника Владимира Путина.

tramp putin

Свијет

"Трамп шокиран и огорчен због напада на Путинову резиденцију": Детаљи разговора два предсједника

Зеленски је навео да је ријеч о "новој рунди лажи", оцјењујући да Русија покушава да поткопа напредак у преговорима Украјине и Сједињених Америчких Држава о окончању рата у Украјини, преноси Ројтерс.

dron

Свијет

Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

Подијели:

Тагови:

Владимир Зеленски

Украјина

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Трамп шокиран и огорчен због напада на Путинову резиденцију": Детаљи разговора два предсједника

Свијет

"Трамп шокиран и огорчен због напада на Путинову резиденцију": Детаљи разговора два предсједника

1 ч

0
Бијела кућа: Трамп поново разговарао са Путином

Свијет

Бијела кућа: Трамп поново разговарао са Путином

2 ч

0
Обилне падавине изазвале хаос у Шпанији: Улице и куће поплављене, расте број мртвих

Свијет

Обилне падавине изазвале хаос у Шпанији: Улице и куће поплављене, расте број мртвих

2 ч

0
Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

Свијет

Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

"Поклон" за празнике: На хиљаде станова у Бањалуци освануло без гријања

19

19

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

19

19

Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

19

15

Ко ће радити за плату од марку?

19

13

Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner