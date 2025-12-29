Бијела кућа: Трамп поново разговарао са Путином

Извор:
Агенције
29.12.2025
17:07
Коментари:0
Нови телефонски разговор руског лидера Владимира Путина и америчког предсједника Доналда Трампа о Украјини је завршен и прошао је позитивно, објавила је Бијела кућа.
Свијет
Огласио се Кремљ о разговору Путина и Трампа
„Предсједник Трамп је завршио позитиван разговор са предсједником Путином у вези са Украјином“, написала је Керолајн Ливит, портпарол Бијеле куће на друштвеним мрежама.
Свијет
Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!
Најновији телефонски разговор између Путина и Трампа је десети од почетка 2025. године.
Јуче је, уочи састанка са Владимиром Зеленским, шеф Бијеле куће разговарао телефоном са Путином. Трамп је додао да је разговор био продуктиван.
Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков саопштио је да је телефонски разговор Владимира Путина и Доналда Трампа трајао 1 сат и 5 минута и да је обављен на иницијативу америчке стране.
Најновије
Најчитаније
19
30
19
19
19
19
19
15
19
13
Тренутно на програму