Бијела кућа: Трамп поново разговарао са Путином

Извор:

Агенције

29.12.2025

17:07

Бијела кућа: Трамп поново разговарао са Путином
Фото: screenshot / AP

Нови телефонски разговор руског лидера Владимира Путина и америчког предсједника Доналда Трампа о Украјини је завршен и прошао је позитивно, објавила је Бијела кућа.

Moskva Kremlj

Свијет

Огласио се Кремљ о разговору Путина и Трампа

„Предсједник Трамп је завршио позитиван разговор са предсједником Путином у вези са Украјином“, написала је Керолајн Ливит, портпарол Бијеле куће на друштвеним мрежама.

dron

Свијет

Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

Најновији телефонски разговор између Путина и Трампа је десети од почетка 2025. године.

Јуче је, уочи састанка са Владимиром Зеленским, шеф Бијеле куће разговарао телефоном са Путином. Трамп је додао да је разговор био продуктиван.

Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков саопштио је да је телефонски разговор Владимира Путина и Доналда Трампа трајао 1 сат и 5 минута и да је обављен на иницијативу америчке стране.

