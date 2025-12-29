Отац пронашао отету кћерку помоћу једне опције на телефону коју многи игноришу

Извор:
Један случај из Тексаса привукао је огромну пажњу јер показује како технологија може да направи пресудну разлику у најтежим тренуцима.
Отац петнаестогодишње дјевојчице, коју су власти прогласиле отетом на Божић, успио је да је пронађе користећи родитељске контроле на телефону.
Дjевојчица је нестала у предграђу Хјустона, у мjесту Портер, након што је изашла да прошета пса и није се вратила кући. Родитељи су одмах пријавили нестанак, а полиција је покренула потрагу. У исто вријеме, њен отац је искористио функцију за праћење локације на телефону своје ћерке.
Та опција га је одвела до изолованог, дјелимично шумовитог подручја у округу Харис, око два километра од мјеста нестанка. Управо тамо се догодио кључни преокрет у случају.
Отац је на тој локацији пронашао ћерку и њеног пса у бордо камионету, заједно са 23-годишњим мушкарцем. Према наводима шерифове канцеларије, дјевојчица је успјела да побјегне уз помоћ оца, након чега је одмах позвана полиција.
Осумњичени, Ђовани Росалес Еспиноза, ухапшен је без отпора и суочава се са тешким оптужбама, укључујући отмицу са отежавајућим околностима и недолично понашање према дјетету. Власти наводе да је дјевојци пријетио ножем и да ју је отео на улици. Тренутно се налази у затвору округа Монтгомери, без могућности кауције.
Полиција није објавила идентитет оца нити дјевојчице, а за сада није познато да ли осумњичени има правног заступника.
Шериф округа Монтгомери, Весли Дулитл, изјавио је да је случај посебно потресан јер се догодио на дан који би требало да буде испуњен радошћу. Навео је да је поносан на рад полицијских тимова и нагласио да је опасна особа брзо склоњена са улице.
Овај случај додатно скреће пажњу на значај родитељских контрола и праћења локације на телефону, алата које многи родитељи имају укључене, али често не размишљају колико могу бити важне у кризним ситуацијама.
