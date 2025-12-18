Отету кћерку пронашао након 43 године

Извор:
АТВ
18.12.2025
15:44
Коментари:0
Прича која је потресла Кентаки и привукла пажњу Американаца почиње 1983. године, када је Дебра Ли Њутон одлучила да напусти мужа, Џоа Њутона, и са трогодишњом кћерком Мишел напусти дом у Лујвилу.
Иако је породица припремала селидбу у Џорџију, због Дебриног новог посла, она је отишла раније са дјететом.
Градови и општине
Јавор преусмјерио новац од новогодишњег пријема на пронаталитетну политику
Након, како су власти описале, “посљедњег телефонског позива” оцу – између 1984. и 1985. године, мајка и кћерка су потпуно нестале.
Џо је годинама живио без одговора на питање гдје му се налази кћерка.
"Увијек је била у нашем срцу", рекао је локалним медијима.
Породица није одустајала од потраге, али није било трагова.
Свијет
Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја
Дебра је осумњичена за више кривичних дјела, између осталих кршења прописа о старатељству, а неко вријеме се налазила међу осам најтраженијих отмичара-родитеља на ФБИ листи.
Бизарни случај је 2000. године одбачен, јер надлежни нису могли да ступе у контакт са Џоом, док је Мишел 2005. избрисана из Националне базе нестале дјеце.
Деценију касније, члан породице је подстакао полицију округа Џеферсон да покрене потрагу, а Дебра је 2016. поново оптужена.
Ипак, одговори су изостали до 2024, када је Национални центар за несталу дјецу објавио старосно-измијењену фотографију, показујући како би Мишел и Дебра могле изгледати данас.
Након објаве фотографије, један становник округа Марион на Флориди је контактирао Крајм Стоперсе, идентификујући могућу 66-годишњу жену под другим именом.
Хроника
Убићу те, дјеце ми: Фаћо оптужен да је пријетио директору
Полиција је упоредила новију фотографију са сликом Дебре из 1983. и потврдила сличност.
Даља ДНК анализа са Дебрином сестром показала је 99,99% подударност. Откривено је да Дебра живи у пензионерском насељу Вилиџес на Флориди, док је Мишел пронађена у другој савезној држави, гдје је живјела под новим именом.
Прије двије седмице, Мишел се вратила кући са посла и била шокирана када је затекла полицију на свом прагу.
"Рекли су ми: ‘Ниси оно што мислиш да јеси. Ти си нестала особа. Ти си Мишел Мери Њутон’", испричала је данас 45-годишња жена.
Тек тада је схватила да је била жртва отмице и све што је пропустила одрастајући.
Њен отац Џо је, након више од четири деценије, коначно могао да доживи тренутак који га је гануо до суза, преноси "Дејли Мејл".
"Било је као да је поново беба. Као да је анђео. Тај тренутак не бих мијењао ни за шта", рекао је медијима након сусрета са кћерком.
БиХ
ЦИК БиХ одбацила захтјев СДС-а
Замјеник шерифа Стив Хили је истакао да овакав случај полицајци виде једном у каријери и похвалио истрагу и храброст особе која је дала кључну информацију.
Дебра се суочава са више оптужби за које не постоји застарјелост.
Судски документи показују да се изјаснила да “није крива” и да је пуштена на слободу уз кауцију. Поново ће се појавити пред судом 23. јануара.
У међувремену, Мишел покушава да поново успостави везу са породицом.
"Мој циљ је да их подржим и помогнем да све ово мирно доживе", рекла је медијима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму