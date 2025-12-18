Јавор преусмјерио новац од новогодишњег пријема на пронаталитетну политику

Извор:
Градоначелник Приједора Слободан Јавор одлучио је да ове године неће бити традиционалног новогодишњег пријема за пословне партнере и све који доприносе развоју града већ да се средства за ту намјену преусмјере за подршку пронаталитетној политици.
Средства ће бити усмјерена на повећање новчаних подстицаја за прворођено, другорођено и трећерођено дијете, као и на увођење нове мјере подршке за четврто дијете.
"Тако ће град у наредној години повећати издвајања за прворођено дијете са 500 на 800 КМ, за друго дијете са 600 на 1.000 КМ, за треће дијете са 700 на 1.200 КМ, а за четврто дијете уводи се нова ставка од 1.500 КМ", саопштено је из кабинета градоначелника Приједора.
Јавор је истакао да је подршка породици један од стратешких приоритета града јер свака уложена марка у дјецу, родитељство и породицу представља директно улагање у будућност Приједора.
Иако традиционалног новогодишњег пријема ове године неће бити, Јавор је нагласио да ће град Приједор знати да захвали многима који доприносе његовом развоју.
Из Градске управе су подсјетили и на поплава које су погодиле Приједор и да су многи суграђани претрпјели значајну материјалну штету на домовима и имовини, те да управо због тога град дуже вријеме функционише у режиму штедње с јасним циљем да се расположива средства усмјере гдје су најпотребнија.
"У таквим околностима, град Приједор сматра да нема мјеста за било какав луксуз", наводи се у саопштењу.
