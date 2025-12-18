Logo
Тотални хаос у албанском Парламенту: Бакље, сукоб с полицијом

18.12.2025

15:16

Хаос у албанској Скупштини
Посланици опозиције су се сукобили са полицијом у албанском парламенту, након тензија због оптужби за корупцију против замјеника премијера Едија Раме и других званичника.

Посланици су палили бакље, бацали воду на говорника и заузели мјеста резервисана за министре у покушају да поремете сједницу, прије него што је интервенисала полиција.

"Не може бити парламента са онима који краду и бјеже", рекао је Сали Бериша, лидер опозиционе Демократске партије.

"Закон и само закон мора да превлада", додао је.

Опозициони посланици су захтијевали да виде формалне оптужбе поднијете против замјеника премијера Белинде Балуку.

Специјално тужилаштво, задужено за борбу против корупције и организованог криминала, затражило је од парламента да дозволи хапшење Балуку, а очекује се да ће законодавно тијело, гдје Рамина владајућа странка има већину, гласати о захтјеву у петак.

