Тотални хаос у албанском Парламенту: Бакље, сукоб с полицијом

Посланици опозиције су се сукобили са полицијом у албанском парламенту, након тензија због оптужби за корупцију против замјеника премијера Едија Раме и других званичника.
Посланици су палили бакље, бацали воду на говорника и заузели мјеста резервисана за министре у покушају да поремете сједницу, прије него што је интервенисала полиција.
"Не може бити парламента са онима који краду и бјеже", рекао је Сали Бериша, лидер опозиционе Демократске партије.
"Закон и само закон мора да превлада", додао је.
Опозициони посланици су захтијевали да виде формалне оптужбе поднијете против замјеника премијера Белинде Балуку.
Специјално тужилаштво, задужено за борбу против корупције и организованог криминала, затражило је од парламента да дозволи хапшење Балуку, а очекује се да ће законодавно тијело, гдје Рамина владајућа странка има већину, гласати о захтјеву у петак.
