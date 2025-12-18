Откривена легионела у вртићу, објекат хитно затворен

18.12.2025
11:32
Коментари:0
Један загребачки вртић од данас је привремено затворен након што је у систему топле воде пронађено присуство бактерије легионеле.
Вртић је привремено затворен да би се спровеле све потребне мјере које прописује Завод за јавно здравље и друге надлежне институције, преноси хрватски портал Данас.
Из вртића су, кажу, навели да се легионела не преноси конзумирањем воде, већ удисањем аеросола. Тврде и да није забиљежен ни један случај обољења код дјеце и међу запосленима.
Бања Лука
Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес
Легионела је род бактерија које узрокују озбиљну упалу плућа (легионарска болест) или благу болест сличну грипу (Pontiac грозница), а шири се удисањем аеросола (ситних честица воде) из вјештачких водених система (климатизација, цијеви) гдје се бактерије размножавају.
Не преноси се с човјека на човјека, а лијечи се антибиотицима, при чему је превенција кључна одржавањем квалитета воде и температуре.
Градови и општине
2 д0
Друштво
2 д0
Градови и општине
1 д0
Бања Лука
3 д0
Регион
15 ч0
Регион
18 ч0
Регион
20 ч0
Регион
20 ч0
Најновије
Најчитаније
13
53
13
49
13
48
13
39
13
37
Тренутно на програму