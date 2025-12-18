Logo
Large banner

Откривена легионела у вртићу, објекат хитно затворен

18.12.2025

11:32

Коментари:

0
Откривена легионела у вртићу, објекат хитно затворен
Фото: АТВ

Један загребачки вртић од данас је привремено затворен након што је у систему топле воде пронађено присуство бактерије легионеле.

Вртић је привремено затворен да би се спровеле све потребне мјере које прописује Завод за јавно здравље и друге надлежне институције, преноси хрватски портал Данас.

Из вртића су, кажу, навели да се легионела не преноси конзумирањем воде, већ удисањем аеросола. Тврде и да није забиљежен ни један случај обољења код дјеце и међу запосленима. 

ILU-NOVČANIK-230925

Бања Лука

Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

Легионела је род бактерија које узрокују озбиљну упалу плућа (легионарска болест) или благу болест сличну грипу (Pontiac грозница), а шири се удисањем аеросола (ситних честица воде) из вјештачких водених система (климатизација, цијеви) гдје се бактерије размножавају.

Не преноси се с човјека на човјека, а лијечи се антибиотицима, при чему је превенција кључна одржавањем квалитета воде и температуре.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Загреб

легионела

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дервента добила нови вртић

Градови и општине

Дервента добила нови вртић

2 д

0
На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

Друштво

На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

2 д

0
Отворен нови вртић у Мркоњић Граду: Обезбијеђено мјесто за још 50 малишана

Градови и општине

Отворен нови вртић у Мркоњић Граду: Обезбијеђено мјесто за још 50 малишана

1 д

0
Округли сто о квалитету ваздуха: Било би добро да вртићи почну користити пречишћиваче

Бања Лука

Округли сто о квалитету ваздуха: Било би добро да вртићи почну користити пречишћиваче

3 д

0

Више из рубрике

Полиција упала у дворану: Умјесто коња дочекao их шок

Регион

Полиција упала у дворану: Умјесто коња дочекao их шок

15 ч

0
Захтјев за укидање санкција Додику на столу Владе Словеније

Регион

Захтјев за укидање санкција Додику на столу Владе Словеније

18 ч

0
Зима у Њујорку

Регион

У дијеловима почела зима каква није виђена пола вијека: Шта нас чека

20 ч

0
Скандал у Шибенику: Божићне јаслице са црним крстовима, усташким покличем и заставама

Регион

Скандал у Шибенику: Божићне јаслице са црним крстовима, усташким покличем и заставама

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

53

Питање како ће Запад "оркестрирати" изборе у Украјини

13

49

Због бруцелозе, животиње куповати код регистрованих узгајивача

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner