Весна Азић

17.12.2025

10:52

Отворен нови вртић у Мркоњић Граду: Обезбијеђено мјесто за још 50 малишана
Фото: АТВ

У Мркоњић Граду данас су свечано отворене нове просторије вртића ''Миља Ђукановић“, чиме су значајно проширени капацитети ове предшколске установе и обезбијеђено мјесто за још педесетак малишана.

Нове просторије обишли су начелник општине Драган Вођевић, лидер СНСД-а Милорад Додик и директор вртића Славко Димитрић. На објекту вртића дограђен је један спрат, чиме су створени услови за пријем већег броја дјеце и унапређење рада установе.

Вриједност инвестиције износи 510.000 КМ, од чега је Кабинет предсједника Републике Српске обезбиједио 400.000 КМ, док је општина Мркоњић Град учествовала са 110.000 КМ.

ILU-NOVČANIK-230925

Бања Лука

Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

Поводом отварања, малишани вртића приредили су пригодан програм, чиме је свечаност добила посебну емоционалну ноту.

Директор вртића Славко Димитрић изјавио је да већ постоје планови за даље проширење капацитета. Како је навео, наредне године планирано је формирање још једне мјешовите јасличке групе са 15 мјеста, због све већих потреба родитеља за смјештај дјеце најмлађег узраста.

илу-вртићи-12112025

Друштво

На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

Тренутно у вртићу борави 289 дјеце распоређене у 14 васпитних група. Осим централног вртића у Мркоњић Граду и Подоругла, установа има и издвојена одјељења у руралним срединама – Подрашници и Бјелајцу.

Отварањем нових просторија, Мркоњић Град добија додатне капацитете у предшколском васпитању, што представља значајну подршку породицама и демографској политици на локалном нивоу.

Мркоњић Град

vrtić

