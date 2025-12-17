Отворен нови вртић у Мркоњић Граду: Обезбијеђено мјесто за још 50 малишана

Аутор:Весна Азић
17.12.2025
10:52
Коментари:0
У Мркоњић Граду данас су свечано отворене нове просторије вртића ''Миља Ђукановић“, чиме су значајно проширени капацитети ове предшколске установе и обезбијеђено мјесто за још педесетак малишана.
Нове просторије обишли су начелник општине Драган Вођевић, лидер СНСД-а Милорад Додик и директор вртића Славко Димитрић. На објекту вртића дограђен је један спрат, чиме су створени услови за пријем већег броја дјеце и унапређење рада установе.
Вриједност инвестиције износи 510.000 КМ, од чега је Кабинет предсједника Републике Српске обезбиједио 400.000 КМ, док је општина Мркоњић Град учествовала са 110.000 КМ.
Поводом отварања, малишани вртића приредили су пригодан програм, чиме је свечаност добила посебну емоционалну ноту.
Директор вртића Славко Димитрић изјавио је да већ постоје планови за даље проширење капацитета. Како је навео, наредне године планирано је формирање још једне мјешовите јасличке групе са 15 мјеста, због све већих потреба родитеља за смјештај дјеце најмлађег узраста.
Тренутно у вртићу борави 289 дјеце распоређене у 14 васпитних група. Осим централног вртића у Мркоњић Граду и Подоругла, установа има и издвојена одјељења у руралним срединама – Подрашници и Бјелајцу.
Отварањем нових просторија, Мркоњић Град добија додатне капацитете у предшколском васпитању, што представља значајну подршку породицама и демографској политици на локалном нивоу.
