Градска управа пребацује кривицу - пет бањалучких вртића чека на изградњу

Извор:
АТВ
14.11.2025
19:15
Коментари:0
Док су у буџету предсједника Републике Српске још прошле године обезбијеђена милионска средства за изградњу пет бањалучких вртића, Градска управа још прикупља потребну документацију. Због недостављања комплетне документације, бројна дјеца остају на листи чекања за мјесто у вртићу.
У буџету предсједника Републике Српске обезбијеђена су милионска средства за изградњу пет нових вртића, у неколико бањалучких насеља. Према обавези и Правилнику град није благовремено доставио потребну пројектну документацију. Широм Републике Српске у 12 општина то није представљало никакав проблем. Тамо је увелико почела градња нових предшколских установа, док изградња у Бања Луци и даље остаје на чекању.
„Мислим да смо неке ствари јасно издефинисали као што су остале општине схватиле постоји правилник који је донесен испред кабинета предсједника Српске у управо смо мислили да ће по том Правилнику Градска управа достави оно што је неопходно и аплицира за пројекат бањалучких вртића али то се до дан данас није десило“, рекао је Никола Шобот, савјетник в.д. предсједника Републике Српске
Изградња нових вртића је од великог значаја јер су дјеца приоритет, сматрају грађани. Због недостављања комплетне документације из Градске управе, бројни родитељи и њихова дјеца чекаће на мјесто у вртићу.
„У нашем граду треба још вртића слушам свакодневно да је доста дјеце на листи чекања тако да свакако би требало још вртића“,
„Мислим да треба више простора у више вртића и да је то проблем код нас“, неки су од коментара грађана.
Први састанак и консултације о овој проблематици одржане су 13. новембра прошле године. Док велики број вртића чека да изгради објекте за малишане, из Градске управе одговорност пребацују на адресу Кабинета предсједника. Ипак признају да ће наставити прикупљати пројектну документацију и да још увијек није комплетирана.
„Одједном град ради пројектну документацију..Пројектна документација за вртић „Наташа“ је у припреми што ће обезбједити 100 нових мјеста документацију ћемо доставити у Кабинет“, рекла је Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
„Палата предсједника апсолутно не може да уђе у изградњу вртића опредијелили смо средства за изградњу вртића правилник је јасан и достављен је у Градску управу имали смо три састанка урбанистичко техничке услове грађевинску дозволу је требала да достави градска управа немамо пријаву ни за један вртић“, рекао је Никола Шобот, савјетник вд предсједника Републике Српске.
Из Центра за предшколско васпитање и образовање истичу да су капацитети мали и да нема довољно расположивих мјеста те апелују на што бржу изградњу нових вртића. Листе чекања су дуге на упис чека преко 2000 малишана.
„Нама су листе чекања велике И наравно све води ка томе да је потребно грађење нових вртића. Свако центар је велика установа оно што постоји је функционално али треба дупло више“, каже Слађана Мишић, предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
Из Кабинета предсједника су јасни - крајње је вријеме је да Градска управа комплетира цјелокупну документацију и да је достави, да би изградња вртића коначно почела и зауставила дугогодишње продужавање листе чекања за бањалучке малишане.
