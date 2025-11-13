Вапај Бањалучана нико не чује: "Моја кућа ће сљедећа у провалију"

Аутор:Зорица Петковић
13.11.2025
19:39
Коментари:1
Поплаве из 2014. године оставиле су огромне штете и несагледиве посљедице са којима поједини грађани Српске и данас живе. У бањалучком насељу Чесма, клизиште које се тада покренуло и даље напредује, гута земљиште, становници се исељавају... Неки су преминули у нади да ће се пронаћи рјешење. Деценија и више прође, клизиште никад.
Овако је прије 11 година било у улици Здравка Дејановића у бањалучком насељу Чесма. Забринути становници тада су нам се обратили за помоћ, нису знали на која врата да покуцају, а куцали су на многа, безуспјешно. Најугроженији су били Срдићи.Kућа, једино што су имали од имовине, висила је над понором. Клизиште је из дана у дан све активније причају мјештани и сматрају да је ово најугроженије и најопасније мјесто у Бањалуци.
Данас, на истој локацији још страшнији призори. Клизиште и даље напредује, на удару је сада 10-так кућа, саобраћајница која се налази на око 10 метара од клизишта и далековод.
Неки од наших саговорника који су овдје живјели су се у међувремену одселили или су нажалост преминули. Са моје десне стране се налази простор који смо снимали прије 11 година. Кућа Мирјане Срдић је срушена како не би са собом повукла и остале куће.
Моја кућа ће следећа у провалију, прича Бошко Рајић. Појављују се, прича нам и показује - нове рупе у земљи, терен нестаје, сваки дан је нова неизвјесност.
„Ја сам рецимо у марту мјесецу када је била велика количина кише, када је набујала Врбања и Врбас, ја сам напустио кућу изашао сам у 4 ујутро , комшије могу да потврде. Било је то тако страшно као неко подрхтавање, звукови, јутро а не види се ништа, мрак“, рекао је Бошко Рајић, становник Улице Здравка Дејановића, Чесма.
Имамо грађевинске дозволе за куће, нисмо сједили скрштених руку, обраћали се свима редом за помоћ. Сами не можемо - природа је јача, прича Бошкова комшиница Божана. Показује нам обимну и све тежу документацију, почев од анализе земљишта која би помогла стручњацима у рјешавању проблема па до задњих дописа. У међувремену је изграђен потпорни зид, али он није дуго издржао. Константно су се обраћали Градској управи, надлежним одјељењима које су им је одговарала само посредством Омбудсмана за људска права. Обилазили су их стручњаци. Водопривредни инспектор је дао своје мишљење. Укратко, у обавјештењу стоји да се надлежна одјељења морају ухватити у коштац са проблемом. Tо се нажалост, до сада, није десило.
"Геолог је упутио исто то и просторном одјељењу које је сву своју одговорност пребацило на комунално одјељење тако да никаквог одјека на инспекторов налаз и мишљење немамо, не знамо коме да се обратимо, ко је надлежан за наш проблем", рекла је Божана Чичић, становник Улице Здравка Дејановића, Чесма.
Градској управи и надлежним одјељењима смо се обраћали и ми, али одговор још никако да добијемо. У међувремену, становници Чесме, тражили су неколико пута и састанак са градоначелником, до којег није дошло. Сада моле Владу Српске, министре, предсједника, све који могу да им помогну, да ријеше своју деценијску муку. Зима граби крупним корацима, са њом и клизиште.
Најновије
Најчитаније
22
09
22
02
21
56
21
47
21
41
Тренутно на програму