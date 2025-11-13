Сутра у центру Бањалуке бесплатна контрола шећера у крви

13.11.2025
09:51
Центар за промоцију здравља и превенцију болести Дома здравља Бањалука обиљежиће сутра Свјетски дан борбе против дијабетеса организовањем бесплатних превентивних прегледа за грађане.
Прегледи ће бити организовани у периоду од 10.00 до 13.00 часова у Робној кући Боска, најављено је из Дома здравља.
Грађанима старијим од 18 година биће омогућене сљедеће превентивне услуге: мјерење нивоа шећера у крви, пружање стручних савјета о значају превенције дијабетеса, кардиоваскуларних и других хроничних незаразних болести те дистрибуција едукативног материјала о здравим стиловима живота, наводи се у саопштењу.
