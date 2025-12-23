Logo
Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

23.12.2025

22:40

Коментари:

0
Фото: Tanjug

Америчка тенисерка Џесика Јудовик привремено је суспендована након што је била позитивна на забрањену супстанцу клостебол.

Јудовик је пала допинг тесту послије W15 турнира у Ел Салвадору, у октобру мјесецу.

Ова 18-годишњакиња се тада попела на 1.104. позицију у синглу, а посљедњи пут је играла у новембру на Флориди.

Међунардона агенција за интегритет тениса (ИТИА) саопштила је да је обавештење послала 21. новембра, те да оба узорка садрже клостебол, анаболички стероид.

Подсетимо, на исту супстанцу је позитиван прошле године био и Јаник Синер, али је ИТИА одлучила да га не суспендује, већ само да му одузме поене и награду са турнира у Индијан Велсу, гд‌је је тестиран.

Како су навели, Синер је у крви имао минимално клостебола, а докази да се све догодило грешком физиотерапеута, прихваћени су.

Ипак, накнадно је реаговала Свјетска антидопинг агенција (WADA) и нагодила се са Синером, који је био ван Тура од фебруара до маја.

Јаник Синер

doping test

Коментари (0)
