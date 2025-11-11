Ђоковић о Синеровом допинг скандалу: Тај облак...

Ствари које је имао да каже рекао је када се то десило, али сада је поново проговорио о тој теми.

Наука и технологија Воцап уводи опцију слања порука између различитих платформи

Добио је питање о томе од контроверзног водитеља Пирса Моргана који га је питао да ли ће тај облак да га прати.

"Тај облак ће га пратити, баш као што ковид облак прати мене", одговорио је Новак.

На тај начин је послао и неку врсту упозорења Италијану, да зна да то неће да нестане.

Синер је два пута пао на допинг тесту, умјесто дуге паузе, истраге и свега, десило се управо супротно.

Експресно му је дозвољено да настави да игра тенис, да тренира, да осваја турнире. Онда је направљен преседан какав никад прије није виђен.

Друштво Несметано одвијање саобраћаја, опрез на дионицама кроз усјеке

Постигнут је договор са Међународном антидопинг агенцијом (ВАДА) и суспендован је на само три мјесеца ове године. И то тако што није пропустио ниједан Грен слем...