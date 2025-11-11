Logo
Ђоковић о Синеровом допинг скандалу: Тај облак...

11.11.2025

Ђоковић о Синеровом допинг скандалу: Тај облак...

Новак Ђоковић ријетко када је причао о допинг скандалу Јаника Синера.

Ствари које је имао да каже рекао је када се то десило, али сада је поново проговорио о тој теми.

Добио је питање о томе од контроверзног водитеља Пирса Моргана који га је питао да ли ће тај облак да га прати.

"Тај облак ће га пратити, баш као што ковид облак прати мене", одговорио је Новак.

На тај начин је послао и неку врсту упозорења Италијану, да зна да то неће да нестане.

Синер је два пута пао на допинг тесту, умјесто дуге паузе, истраге и свега, десило се управо супротно.

Експресно му је дозвољено да настави да игра тенис, да тренира, да осваја турнире. Онда је направљен преседан какав никад прије није виђен.

Постигнут је договор са Међународном антидопинг агенцијом (ВАДА) и суспендован је на само три мјесеца ове године. И то тако што није пропустио ниједан Грен слем...

