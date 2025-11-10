Logo
Large banner

Након 101. титуле: Ђоковић од данас четврти на свијету

10.11.2025

09:28

Коментари:

0
Након 101. титуле: Ђоковић од данас четврти на свијету
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Новак Ђоковић је направио још један значајан корак на АТП ранг листи послије тријумфова у Атини. Српски ас је у суботу подигао пехар у ОАКА Арени, савладавши у финалу Италијана Лоренза Музетија, чиме је дошао до своје 101. титуле у каријери.

Овај успјех донио му и додатних 250 бодова, што га је померило за једно мјесто више на АТП листи, тако да је од данас четврти на свијету са укупно 4.830 бодова.

На врху листе такође је дошло до промјена. Након што су скинути бодови освојени на прошлогодишњем Завршном мастерсу, Карлос Алкарас се вратио на прво мјесто, док је Јаник Синер сада опет број два. Шпанац и Италијан у Торину настављају борбу за завршетак сезоне. Победа у првом колу групне фазе Алкаразу је донијела 200 бодова, док му је за укупну титулу потребно још 250. Ипак, Синер тек данас излази на терен.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић у игри за преузимање чувеног хотела

Треће мјесто припало је Александру Звереву, док је пето заузео Бен Шелтон, а Тејлор Фриц је пао на шесту позицију. Међу најбољих десет налазе се још Алекс де Минор, Феликс Оже-Алијасим, Лоренцо Музети и Џек Дрејпер.

Од српских тенисера, Миомир Кецмановић је напредовао за два мјеста и сада је 52. на свијету, Хамад Међедовић је спао на 83., док је Ласло Ђере на 99. позицији.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

tenis

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ђоковић у игри за преузимање чувеног хотела

Тенис

Ђоковић у игри за преузимање чувеног хотела

2 ч

0
Срђан Ђоковић слави Новакову титулу

Тенис

Срђан Ђоковић уз чувени хит и три прста бурно прославио Новакову титулу

16 ч

1
Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

Тенис

Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

18 ч

0
Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

Тенис

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

10

10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner