Након 101. титуле: Ђоковић од данас четврти на свијету

Новак Ђоковић је направио још један значајан корак на АТП ранг листи послије тријумфова у Атини. Српски ас је у суботу подигао пехар у ОАКА Арени, савладавши у финалу Италијана Лоренза Музетија, чиме је дошао до своје 101. титуле у каријери.
Овај успјех донио му и додатних 250 бодова, што га је померило за једно мјесто више на АТП листи, тако да је од данас четврти на свијету са укупно 4.830 бодова.
На врху листе такође је дошло до промјена. Након што су скинути бодови освојени на прошлогодишњем Завршном мастерсу, Карлос Алкарас се вратио на прво мјесто, док је Јаник Синер сада опет број два. Шпанац и Италијан у Торину настављају борбу за завршетак сезоне. Победа у првом колу групне фазе Алкаразу је донијела 200 бодова, док му је за укупну титулу потребно још 250. Ипак, Синер тек данас излази на терен.
Треће мјесто припало је Александру Звереву, док је пето заузео Бен Шелтон, а Тејлор Фриц је пао на шесту позицију. Међу најбољих десет налазе се још Алекс де Минор, Феликс Оже-Алијасим, Лоренцо Музети и Џек Дрејпер.
Од српских тенисера, Миомир Кецмановић је напредовао за два мјеста и сада је 52. на свијету, Хамад Међедовић је спао на 83., док је Ласло Ђере на 99. позицији.
