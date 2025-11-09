Logo
Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

Извор:

Телеграф

09.11.2025

15:41

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Српски тенисер Новак Ђоковић још једном је показао да су године само број и успео да освоји још један турнир у својој богатој каријери.

Сада је најбољи тенисер свих времена тријумфовао у Атини послије побједе у финалу над Лоренцом Мусетијем - 2:1.

Ипак, колико неким људима у свијету сметају Ђоковићеви успјеси, говори и порука америчког новинара Рикија Дајмона, који је осуо дрвље и камење по Новаку, све зато што је отказао турнир у Торину.

Каран и Додик у Теслићу

Република Српска

Каран: Вјера, црква и српски народ су једно

"Ђоковић тјера Мусетија да игра у Атини без икаквог разлога. Тјера га да се троши док је повријеђен и уништава му шансе да уради било шта у Торину. Уз то, ремети распоред група послије пвлачења. То је типичан Ђоковићев потез", написао је Рики Дајмон, преноси "Телеграф".

Засметао је Американцу, који је и раније имао осуде према најбољем тенисеру свих времена, то што је Ђоковић одлучио да игра турнир који као директор организује његов млађи брат и што је покушао да се домогне 101. трофеја у каријери.

Новак Ђоковић

Лоренцо Мусети

Atina

Коментари (0)
