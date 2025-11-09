Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

Извор:
Телеграф
09.11.2025
15:41
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић још једном је показао да су године само број и успео да освоји још један турнир у својој богатој каријери.
Сада је најбољи тенисер свих времена тријумфовао у Атини послије побједе у финалу над Лоренцом Мусетијем - 2:1.
Ипак, колико неким људима у свијету сметају Ђоковићеви успјеси, говори и порука америчког новинара Рикија Дајмона, који је осуо дрвље и камење по Новаку, све зато што је отказао турнир у Торину.
Република Српска
Каран: Вјера, црква и српски народ су једно
"Ђоковић тјера Мусетија да игра у Атини без икаквог разлога. Тјера га да се троши док је повријеђен и уништава му шансе да уради било шта у Торину. Уз то, ремети распоред група послије пвлачења. То је типичан Ђоковићев потез", написао је Рики Дајмон, преноси "Телеграф".
Засметао је Американцу, који је и раније имао осуде према најбољем тенисеру свих времена, то што је Ђоковић одлучио да игра турнир који као директор организује његов млађи брат и што је покушао да се домогне 101. трофеја у каријери.
Djokovic forcing Musetti to play Athens for no reason, using up tons of injury and killing chances of doing anything in Turin— Ricky Dimon (@Dimonator) November 8, 2025
also messing up the groups by withdrawing after the draw ceremony
just a typical Djokovic move
Најновије
Најчитаније
16
06
16
03
15
56
15
49
15
44
Тренутно на програму